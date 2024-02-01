كرة سلة - انتصار أجوستي الأول في الشاطبي.. الأهلي يهزم الاتحاد بالدوري

الخميس، 01 فبراير 2024 - 20:22

كتب : محمد سمير

عمرو الجندي - الأهلي ضد الاتحاد كرة سلة

نجح الأهلي في مواصلة انتصاراته بمسابقة دوري السوبر لمحترفين كرة السلة بعد التغلب على الاتحاد.

وحقق أجوستي بوش المدير الفني للأهلي انتصاره الأول مع القلعة الحمراء على الاتحاد السكندري بصالته في الشاطبي.

وتغلب الأهلي على الاتحاد بنتيجة 84-78 ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري السوبر.

أخبار متعلقة:
سلة - خبر في الجول.. الزمالك يتمم الاتفاق لضم بهاء رمضان لاعب مصر للتأمين وشقيقه الأصغر انتهت كرة سلة - الاتحاد (78)-(84) الأهلي.. نهاية المباراة بفوز أحمر سلة - خبر في الجول.. الزمالك يضم لاعب فريق الشباب بسموحة كرة سلة - تقدم واحد يكفي.. الأهلي يصعق الزمالك في اللحظات الأخيرة

وحقق الأهلي العلامة الكاملة بخمسة انتصارات بعد الفوز على الاتحاد ولا يزال لديه مباراة مؤجلة ضد الجزيرة.

وبدأ اللقاء بسيطرة من أصحاب الأرض وتقدم الاتحاد 7-2 قبل دقيقتين ونصف.

وسجل الأهلي ثلاثيتين متتاليتين وتقدم 8-7، ولكن انتهت الفترة الأولى بتقدم الاتحاد في النهاية 31-23.

وتألق أحمد مهيب في الفترة الثانية حتى تقدم للأهلي 32-31 في منتصف الفترة، وحسم الأهلي تقدمه بنهاية الفترة بنتيجة 45-42.

أما في الفترة الثالثة فوسع الأهلي الفارق ووصلت النتيجة 55-45 مع منتصف الفترة قبل أن تشهد النصف الثاني صحوة خضراء ويتعادل الفريقان 60-60.

ومع نهاية الفترة الثالثة خطف الأهلي التقدم مجددا بنتيجة 65-62.

وتفوق الأهلي في الفترة الرابعة وتقدم بنتيجة 74-67 قبل 4 دقائق من النهاية.

واشتعل اللقاء في آخر دقيقتين عندما تقلص الفارق إلى نقطة واحدة 75-74 بعد تألق ميدو طه.

وتفوق الأهلي في الدقيقة الأخيرة وحسم المباراة في النهاية بنتيجة 84-78.

ورفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط بالتساوي مع الاتحاد لكن للأحمر مباراة مؤجلة أمام الجزيرة.

الأهلي الاتحاد كرة سلة دوري السوبر
نرشح لكم
انتهت كرة سلة - الاتحاد (78)-(84) الأهلي.. نهاية المباراة بفوز أحمر سلة - خبر في الجول.. الزمالك يتمم الاتفاق لضم بهاء رمضان لاعب مصر للتأمين وشقيقه الأصغر سلة - خبر في الجول.. الزمالك يضم لاعب فريق الشباب بسموحة NBA - دونتشيتش يسجل 73 نقطة ويعادل رابع أفضل رقم في التاريخ كرة سلة - تقدم واحد يكفي.. الأهلي يصعق الزمالك في اللحظات الأخيرة انتهت كرة سلة - الزمالك (69)-(70) الأهلي.. دوري السوبر المصري خبر في الجول – سلة.. اتجاه في الزمالك لفسخ تعاقد أدهم العيدة سلة - مؤتمر صحفي لتقديم رودل يوم السبت
أخر الأخبار
سكاي: إلى كوريا الجنوبية.. خطوة مفاجئة لـ جيسي لينجارد ساعة | ميركاتو
انتفاضة أخمدها ماينو.. مانشستر يونايتد يهزم ولفرهامبتون في قمة الإثارة ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – محمود متولي للبيع في الأهلي ساعة | ميركاتو
بسبب مستحقات برونو سافيو.. في الجول يكشف حقيقة إيقاف الأهلي عن القيد ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: استقررنا على ضم 2 من الـ 5 الأفارقة تحت السن ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد ينتزع الصدارة بثنائية خوسيلو ضد خيتافي 2 ساعة | الدوري الإسباني
حوار في الجول - محمود الأسود: الحضري وفايز أبلغاني برغبة الزمالك.. وهذه قصة السباق مع الزمن 2 ساعة | ميركاتو
في الجول يكشف أسماء مساعدي جوزيه جوميز في الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 3 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي 4 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل