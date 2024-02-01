كرة سلة - انتصار أجوستي الأول في الشاطبي.. الأهلي يهزم الاتحاد بالدوري

نجح الأهلي في مواصلة انتصاراته بمسابقة دوري السوبر لمحترفين كرة السلة بعد التغلب على الاتحاد.

وحقق أجوستي بوش المدير الفني للأهلي انتصاره الأول مع القلعة الحمراء على الاتحاد السكندري بصالته في الشاطبي.

وتغلب الأهلي على الاتحاد بنتيجة 84-78 ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري السوبر.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة بخمسة انتصارات بعد الفوز على الاتحاد ولا يزال لديه مباراة مؤجلة ضد الجزيرة.

وبدأ اللقاء بسيطرة من أصحاب الأرض وتقدم الاتحاد 7-2 قبل دقيقتين ونصف.

وسجل الأهلي ثلاثيتين متتاليتين وتقدم 8-7، ولكن انتهت الفترة الأولى بتقدم الاتحاد في النهاية 31-23.

وتألق أحمد مهيب في الفترة الثانية حتى تقدم للأهلي 32-31 في منتصف الفترة، وحسم الأهلي تقدمه بنهاية الفترة بنتيجة 45-42.

أما في الفترة الثالثة فوسع الأهلي الفارق ووصلت النتيجة 55-45 مع منتصف الفترة قبل أن تشهد النصف الثاني صحوة خضراء ويتعادل الفريقان 60-60.

ومع نهاية الفترة الثالثة خطف الأهلي التقدم مجددا بنتيجة 65-62.

وتفوق الأهلي في الفترة الرابعة وتقدم بنتيجة 74-67 قبل 4 دقائق من النهاية.

واشتعل اللقاء في آخر دقيقتين عندما تقلص الفارق إلى نقطة واحدة 75-74 بعد تألق ميدو طه.

وتفوق الأهلي في الدقيقة الأخيرة وحسم المباراة في النهاية بنتيجة 84-78.

ورفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط بالتساوي مع الاتحاد لكن للأحمر مباراة مؤجلة أمام الجزيرة.