انتهت في كأس موسم الرياض - النصر (6)-(0) إنتر ميامي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النصر السعودي ضد إنتر ميامي الأمريكي.

وكانت هذه المباراة من المفترض أن تشهد مواجهة أخيرة بين كريستيانو رونالدو نجم النصر وليونيل ميسي نجم ميامي.. ولكن رونالدو خارج القائمة مصابا و ميسي على مقاعد البدلاء.

رونالدو يقترب من العودة للمباراة الأخيرة في كأس موسم الرياض بين الهلال والنصر.

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وجاء تشكيل النصر كالتالي: ديفيد أوسبينا - سلطان الغنام - صالح العمري - أيميريك لابورت - أليكس تيليس - عبد المجيد الصليهم - مارسيلو بروزوفيتش - أندرسون تاليسكا - أوتافيو - عبد العزيز العليوة - محمد مران

فيما جاء تشكيل ميامي كالتالي: دريك كالندر - جوليان جريسيل - توماس أفيليس - سيرجي كريفتسوف - نوا ألين - جوردي ألبا - جريجوري - سيرجيو بوسكيتس - ديفيد رويز - لويس سواريز - ليوناردو كامبانيا

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ق 83 نزول ليو ميسي

ق 76 السادس يحتسب بعد مراجعة تقنية الفيديو

ق 73 السااااادس من تاليسكا ولكن يلغى بداعي التسلل

ق 60 الخااااامس من محمد مران

ق 51 جووول الرابع من تاليسكا بركلة جزاء

ق 49 محمد مران يتحصل على ركلة جزاء بعد عرقلته من الحارس

استراحة

ق 36 إصابة أوسبينا وخروجه ونزول وليد عبد الله بدلا منه

ق 13 جوووول لابورت يسجل الثالث

ق 10 جووول تاليسكا يسجل الثاني

ق 3 جووول أول للنصر من أوتافيو بعد تمريرة مارسيلو بروزوفيتش

بداية المباراة