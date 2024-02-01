مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيتوريا متمسك بالحصول على الشرط الجزائي بالكامل

الخميس، 01 فبراير 2024 - 19:31

كتب : أحمد الخولي

روي فيتوريا - مدرب منتخب مصر

تمسك البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر بالحصول على قيمة الشرط الجزائي من أجل ترك تدريب المنتخب.

وعقد فيتوريا جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة لبحث إمكانية رحيله عقب نهاية مشوار المنتخب على يد الكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا 2023 بدور الـ 16.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "روي فيتوريا طلب الحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملا بقيمة 600 ألف يورو تساوي راتب 3 أشهر لفسخ التعاقد".

أخبار متعلقة:
فيتوريا: مستقبلي مع منتخب مصر؟ هذا ليس توقيت القرارت المتسرعة مؤتمر فيتوريا: لسنا جاهزين 100%.. واجهنا سوء حظ ولا أفكر في المغرب أمم إفريقيا - مرموش يجاور فيتوريا في مؤتمر منتخب مصر قبل لقاء الكونغو الديموقراطية فيتوريا: حققنا الأهم.. ومستعدون لمواجهة أي فريق في إفريقيا

وأضاف "مسؤولو الاتحاد نقلوا له غضب الرأي العام وعدم تقبل فكرة استمراره، لكن المدرب تمسك بحقه خاصة أنه رفض عروضا قبل البطولة بسبب تمسك الاتحاد باستمراره، وأن الشرط الوحيد الذي يسمح بفسخ عقده هو عدم التأهل لكأس العالم 2026 فقط، ولذلك لا يرى شيء يدفعه لتخفيض الشرط الجزائي".

وأتم "اتحاد الكرة سيعقد جلسة أخرى مع روي فيتوريا خلال ساعات للتنازل عن الشرط الجزائي أو جزء منه".

البرتغالي البالغ 53 عاما تولى المهمة بدءا من يوليو 2022 خلفا لإيهاب جلال بعقد يمتد حتى 2026.

وخلال مشوار فيتوريا مع منتخب مصر لم يخسر سوى مباراة واحدة جاءت ضد تونس وديا.

وفي 18 مباراة فاز في 12 وتعادل في 5 وخسر 1.

ولم يحقق منتخب مصر الفوز في أمم إفريقيا 2023، حيث تعادل في المباريات الأربع وودع بركلات الترجيح ضد الكونغو الديمقراطية.

وقال فيتوريا بسؤاله في المؤتمر الصحفي عن مستقبله مع مصر عقب توديع البطولة: "هذا ليس توقيت القرارات المتسرعة، سنفكر قبل أي قرار".

روي فيتوريا منتخب مصر اتحاد الكرة
نرشح لكم
أبو جبل يكشف حقيقة خلافه مع الشناوي وكهربا صبحي: على اتحاد الكرة تقديم تقرير حول مدرب مصر.. ونصحناهم بعدم رحيل كيروش أمم إفريقيا - تعرف على مكافأة منتخب مصر بعد الخروج من دور الـ 16 فيتوريا: مستقبلي مع منتخب مصر؟ هذا ليس توقيت القرارت المتسرعة موعد مباراة مصر المقبلة في مارس.. كرواتيا أم تونس؟ أمم إفريقيا - ديسابر: كان من الممكن تسجيل أهداف أكثر في مصر حارس الكونغو الديموقراطية: شعرت بتوتر أبو جبل قبل تسديده ركلة الترجيح حاولوا أكثر المرة المقبلة
أخر الأخبار
متحف أمم إفريقيا - كتيب المذيع المرافق لبعثة توجو في 2010 5 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كرة سلة - انتصار أجوستي الأول في الشاطبي.. الأهلي يهزم الاتحاد بالدوري 7 دقيقة | كرة سلة
بعد موقف مهند والنني.. المعد النفسي بالأهلي يكشف لـ في الجول طريقة التعامل مع الصدمات النفسية 37 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مباشر كأس موسم الرياض - النصر (3)-(0) إنتر ميامي.. جوووول ثالث في 12 دقيقة 42 دقيقة | سعودي في الجول
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيتوريا متمسك بالحصول على الشرط الجزائي بالكامل 58 دقيقة | منتخب مصر
استراحة كأس الرابطة - المصري (1)-(0) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
بعد قيدهم بقائمة الأهلي الإفريقية.. تعرف على سداسي الناشئين المضافين مع وسام أبو علي ساعة | الكرة المصرية
كأس الرابطة - سيراميكا يواصل حملة الدفاع عن لقبه بثنائية ضد سموحة.. وموعد متكرر ضد الاتحاد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 3 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي 4 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل