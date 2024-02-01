مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: فيتوريا متمسك بالحصول على الشرط الجزائي بالكامل

تمسك البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر بالحصول على قيمة الشرط الجزائي من أجل ترك تدريب المنتخب.

وعقد فيتوريا جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة لبحث إمكانية رحيله عقب نهاية مشوار المنتخب على يد الكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا 2023 بدور الـ 16.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "روي فيتوريا طلب الحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملا بقيمة 600 ألف يورو تساوي راتب 3 أشهر لفسخ التعاقد".

وأضاف "مسؤولو الاتحاد نقلوا له غضب الرأي العام وعدم تقبل فكرة استمراره، لكن المدرب تمسك بحقه خاصة أنه رفض عروضا قبل البطولة بسبب تمسك الاتحاد باستمراره، وأن الشرط الوحيد الذي يسمح بفسخ عقده هو عدم التأهل لكأس العالم 2026 فقط، ولذلك لا يرى شيء يدفعه لتخفيض الشرط الجزائي".

وأتم "اتحاد الكرة سيعقد جلسة أخرى مع روي فيتوريا خلال ساعات للتنازل عن الشرط الجزائي أو جزء منه".

البرتغالي البالغ 53 عاما تولى المهمة بدءا من يوليو 2022 خلفا لإيهاب جلال بعقد يمتد حتى 2026.

وخلال مشوار فيتوريا مع منتخب مصر لم يخسر سوى مباراة واحدة جاءت ضد تونس وديا.

وفي 18 مباراة فاز في 12 وتعادل في 5 وخسر 1.

ولم يحقق منتخب مصر الفوز في أمم إفريقيا 2023، حيث تعادل في المباريات الأربع وودع بركلات الترجيح ضد الكونغو الديمقراطية.

وقال فيتوريا بسؤاله في المؤتمر الصحفي عن مستقبله مع مصر عقب توديع البطولة: "هذا ليس توقيت القرارات المتسرعة، سنفكر قبل أي قرار".