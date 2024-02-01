بعد قيدهم بقائمة الأهلي الإفريقية.. تعرف على سداسي الناشئين المضافين مع وسام أبو علي

أعلن النادي الأهلي أمس الأربعاء قيد وسام أبو علي بجانب ستة لاعبين من فريق الشباب بالقائمة الإفريقية.

وجاء سداسي الأهلي كالآتي: حازم جمال وإسلام عبدالله وإبراهيم عبدالحكيم ويوسف سيد عبد الحفيظ ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله.

بينما لم يتم قيد عمر كمال عبد الواحد بسبب مشاركته قاريا مع مودرن فيوتشر في الكونفدرالية الموسم الجاري.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز معلومات عن سداسي الأهلي الشاب المقيد بالقائمة الإفريقية:

حازم جمال

حارس مرمى مواليد 2005 وتواجد مع الفريق الأول أكثر من مرة ويتواجد في التدريبات ويعتبر من بين العناصر في منتخب الشباب الذي يقوده وائل رياض "شيتوس".

إسلام عبدالله

ظهير أيسر من مواليد 2003 ويلعب كقلب دفاع وهو اللاعب الأساسي في فريق شباب الأهلي وشارك مع منتخب الشباب تحت قيادة محمود جابر.

إبراهيم عبدالحكيم

مدافع مواليد 2003 صاحب بنيان قوي ويشارك في تدريبات الفريق الأول للمرة الأولى هذا الموسم ومميز في ضربات الرأس.

في الموسم قبل الماضي سجل هدفا قاتلا برأسه في مرمى الزمالك مما عطّل تتويجه بالدوري للجولة التالية والأخيرة.

يوسف سيد عبد الحفيظ

ظهير أيمن مواليد 2005 وهو نجل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق وشارك الموسم الماضي كوسط ملعب.

وخلال الموسم الجاري تم توظيف يوسف كظهير أيمن وهو أحد عناصر منتخب الشباب بالفترة الأخيرة.

مصطفى أبو الخير

لاعب وسط مواليد 2003 ويلعب في الأهلي منذ 13 عاما، بدأ مشواره في أكاديمية بأرض اللواء وتم اختياره من قبل عبد النبي عاشور للانضمام للقلعة الحمراء.

يرى أن كل من محمد شرف وياسر ريان أكثر من أثرا على مشواره خلال فترته بناشئين الأهلي.

محمد عبد الله

لاعب وسط مواليد 2005، نجح في تسجيل هدف فوز فريق مواليد 2005 أمام الزمالك في نوفمبر 2022 بالمباراة التي انتهت بهدف دون مقابل.