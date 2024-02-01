كأس الرابطة - سيراميكا يواصل حملة الدفاع عن لقبه بثنائية ضد سموحة.. وموعد متكرر ضد الاتحاد

واصل سيراميكا كليوباترا حملة الدفاع عن لقبه في كأس الرابطة المصرية بالفوز على سموحة بنتيجة 2-0 في ربع النهائي.

سجل ثنائية سيراميكا كليوباترا: أحمد ياسر ريان وشريف رضا (عكسي).

وسيلتقي سيراميكا كليوباترا يوم 6 فبراير المقبل مع الاتحاد السكندري في نصف النهائي، وهي مواجهة مكررة من النسخة الماضية في نفس المرحلة.

التشكيل

ظهر فيفور أكيم المنضم حديثا لصفوف سيراميكا كليوباترا للمرة الأولى مع فريقه الجديد في مواجهة سموحة.

وحرس محمد بسام مرمى سيراميكا كليوباترا أمام سموحة، فيما قاد أحمد قندوسي وياسر ريان هجوم الفريق.

بينما قاد فادي فريد هجوم سموحة، وتواجد الهاني سليمان في حراسة مرمى الفريق السكندري.

وصف المباراة

تقدم سيراميكا كليوباترا بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة 9 عن طريق أحمد ياسر ريان الذي حوّل عرضية قندوسي في الشباك.

جووووووووول🔥💥.. أحمد ياسر ريان يسجل الهدف الأول لفريق سيراميكا كليوباترا في مرمى سموحة (سيراميكا كليوباترا 1 - 0 سموحة)#ONTime_Sports pic.twitter.com/XNv1WcFtEs — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 1, 2024

وكاد فادي فريد أن يسجل هدف التعادل بتصويبة تصدى لها بسام وارتطمت برأس المدافع واتجهت نحو المرمى، لكن بسام عاد وأنقذ الكرة من على خط المرمى في الدقيقة 26.

وبعد 4 دقائق نفذ قندوسي عرضية من ركنية وقابلها شريف رضا برأسية في مرماه بالخطأ.

جووووووووول🔥💥.. شريف رضا يسجل بالخطأ في مرماه لصالح سيراميكا كليوباترا (سيراميكا كليوباترا 2 - 0 سموحة)#ONTime_Sports pic.twitter.com/VufvtrHsSO — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 1, 2024

وفي الدقيقة 37 انفرد فادي فريد وسدد كرة تصدى لها بسام ببراعة.

وأجرى أحمد سامي 4 تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 38 بمشاركة إسلام جابر ومصطفى البدري وحسام حسن وطارق علاء بدلا من شريف رضا وعمرو قلاوة وأبو بكر ليادي ولحسن دحدوح.

الشوط الأول انتهى بتقدم سيراميكا بثنائية.

وفي الشوط الثاني ارتطمت رأسية محمد توني بالقائم الأيمن بعد ركنية نفذها قندوسي في الدقيقة 57.

وشارك أحمد بلحاج في الدقيقة 60 بدلا من صديق أوجولا، وسجل بعد 3 دقائق من مشاركته لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

وأهدر حسام حسن فرصة تقليص الفارق بعد تفوقه في صراع هوائي مع محمد بسام لكن تسديدته جاءت في الشباك الخارجية في الدقيقة 78.

الدقائق الأخيرة مرت مع محاولات لتقليص الفارق لكن دون أي جديد ليفوز سيراميكا باللقاء.