كأس الرابطة - سيراميكا يواصل حملة الدفاع عن لقبه بثنائية ضد سموحة.. وموعد متكرر ضد الاتحاد

الخميس، 01 فبراير 2024 - 18:50

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

واصل سيراميكا كليوباترا حملة الدفاع عن لقبه في كأس الرابطة المصرية بالفوز على سموحة بنتيجة 2-0 في ربع النهائي.

سجل ثنائية سيراميكا كليوباترا: أحمد ياسر ريان وشريف رضا (عكسي).

وسيلتقي سيراميكا كليوباترا يوم 6 فبراير المقبل مع الاتحاد السكندري في نصف النهائي، وهي مواجهة مكررة من النسخة الماضية في نفس المرحلة.

أخبار متعلقة:
تشكيل الرابطة - ثلاثي منتخب مصر أساسي مع بيراميدز.. والشامي يقود هجوم المصري التشكيل - أكيم يظهر لأول مرة.. وبسام يحرس مرمى سيراميكا أمام سموحة في كأس الرابطة كأس الرابطة - الاتحاد إلى نصف النهائي للمرة الثانية تواليا على حساب إنبي كأس الرابطة - ركلات الترجيح تنصر طلائع الجيش على الجونة وتقوده لنصف النهائي

التشكيل

ظهر فيفور أكيم المنضم حديثا لصفوف سيراميكا كليوباترا للمرة الأولى مع فريقه الجديد في مواجهة سموحة.

وحرس محمد بسام مرمى سيراميكا كليوباترا أمام سموحة، فيما قاد أحمد قندوسي وياسر ريان هجوم الفريق.

بينما قاد فادي فريد هجوم سموحة، وتواجد الهاني سليمان في حراسة مرمى الفريق السكندري.

Image

وصف المباراة

تقدم سيراميكا كليوباترا بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة 9 عن طريق أحمد ياسر ريان الذي حوّل عرضية قندوسي في الشباك.

وكاد فادي فريد أن يسجل هدف التعادل بتصويبة تصدى لها بسام وارتطمت برأس المدافع واتجهت نحو المرمى، لكن بسام عاد وأنقذ الكرة من على خط المرمى في الدقيقة 26.

وبعد 4 دقائق نفذ قندوسي عرضية من ركنية وقابلها شريف رضا برأسية في مرماه بالخطأ.

وفي الدقيقة 37 انفرد فادي فريد وسدد كرة تصدى لها بسام ببراعة.

وأجرى أحمد سامي 4 تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 38 بمشاركة إسلام جابر ومصطفى البدري وحسام حسن وطارق علاء بدلا من شريف رضا وعمرو قلاوة وأبو بكر ليادي ولحسن دحدوح.

الشوط الأول انتهى بتقدم سيراميكا بثنائية.

وفي الشوط الثاني ارتطمت رأسية محمد توني بالقائم الأيمن بعد ركنية نفذها قندوسي في الدقيقة 57.

وشارك أحمد بلحاج في الدقيقة 60 بدلا من صديق أوجولا، وسجل بعد 3 دقائق من مشاركته لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

وأهدر حسام حسن فرصة تقليص الفارق بعد تفوقه في صراع هوائي مع محمد بسام لكن تسديدته جاءت في الشباك الخارجية في الدقيقة 78.

الدقائق الأخيرة مرت مع محاولات لتقليص الفارق لكن دون أي جديد ليفوز سيراميكا باللقاء.

سموحة سيراميكا كليوباترا كأس الرابطة
نرشح لكم
خبر في الجول – محمود متولي للبيع في الأهلي بسبب مستحقات برونو سافيو.. في الجول يكشف حقيقة إيقاف الأهلي عن القيد مصدر من الأهلي لـ في الجول: استقررنا على ضم 2 من الـ 5 الأفارقة تحت السن في الجول يكشف أسماء مساعدي جوزيه جوميز في الزمالك قائمة الزمالك الإفريقية – 31 لاعبا بعد قيد 7 صفقات واستبدال ثلاثة لاعبين عامر حسين يعلن عبر في الجول مواعيد وملاعب ونظام نصف نهائي كأس الرابطة المصرية خبر في الجول – بيراميدز يطلب ضم محمد إبراهيم.. وخطوة تحسم مصير الصفقة بعد الداخلية.. حمزة مجدي يوقع لـ بلدية المحلة
أخر الأخبار
سكاي: إلى كوريا الجنوبية.. خطوة مفاجئة لـ جيسي لينجارد 4 ساعة | ميركاتو
انتفاضة أخمدها ماينو.. مانشستر يونايتد يهزم ولفرهامبتون في قمة الإثارة 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – محمود متولي للبيع في الأهلي 5 ساعة | ميركاتو
بسبب مستحقات برونو سافيو.. في الجول يكشف حقيقة إيقاف الأهلي عن القيد 5 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: استقررنا على ضم 2 من الـ 5 الأفارقة تحت السن 5 ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد ينتزع الصدارة بثنائية خوسيلو ضد خيتافي 5 ساعة | الدوري الإسباني
حوار في الجول - محمود الأسود: الحضري وفايز أبلغاني برغبة الزمالك.. وهذه قصة السباق مع الزمن 5 ساعة | ميركاتو
في الجول يكشف أسماء مساعدي جوزيه جوميز في الزمالك 6 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 3 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي 4 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل