تشكيل الرابطة - ثلاثي منتخب مصر أساسي مع بيراميدز.. والشامي يقود هجوم المصري

الخميس، 01 فبراير 2024 - 18:46

كتب : FilGoal

مروان - حمدي - بيراميدز

يبدأ ثلاثي منتخب مصر أساسيا في تشكيل بيراميدز أمام المصري ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويقام اللقاء على استاد برج العرب في ختام ربع النهائي، وحسمت فرق الاتحاد السكندري وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا تأهلهم.

ويشارك كل من علي جبر وأحمد سامي ومهند لاشين بعد نهاية مشوارهم مع منتخب مصر في أمم إفريقيا.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - كريم حافظ

الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل

الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي.

دكة البدلاء: يوسف نادر - أسامة جلال - محمد حمدي - محمود عبد العاطي - إسلام عيسى - محمود زلاكة - يوسف نبيه - دودو الجباس - مصطفى فتحي.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حارس المرمى: محمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – أحمد أيمن منصور – عمرو سعداوي.

الوسط: عمرو موسى – أمادو جولدي با - ميدو جابر – حسن علي – سمير فكري.

الهجوم: محمد الشامي.

دكة البدلاء: عصام ثروت - أحمد عيد - حسين السيد - محمود حمادة – يوسف الجوهري – إسلام عطية – ليستويل أمانكونا - صلاح محسن.

ويتأهل الفائز من المباراة الحالية لمواجهة طلائع الجيش في نصف النهائي.

كأس الرابطة بيراميدز المصري
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