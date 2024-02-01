كأس آسيا - مؤتمر مدرب الأردن: نسعى لكتابة تاريخ جديد بالوصول لنصف النهائي

يأمل الحسين عموتة المدير الفني لـ منتخب الأردن تحقيق نتيجة تاريخية ضد طاجيكستان والوصول لنصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخ النشامى.

ويلتقي منتخبا الأردن وطاجيكستان غدا الجمعة في الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة في أولى مباريات ربع نهائي كأس آسيا 2023.

وقال عموتة في المؤتمر الصحفي: "ستواجهنا مباراة صعبة جدا أمام منتخب نعرفه جيدا، وسبق أن خضنا معه مباراة في تصفيات كأس العالم 2026".

وأضاف "نسعى للفوز والتأهل إلى نصف النهائي، وكتابة تاريخ جديد للمنتخب الأردني".

وأكمل "نملك معنويات عالية جدا، استعددنا بالشكل الأمثل من أجل خوض مواجهة كبيرة، ونستهدف الصعود إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخ الأردن".

وأردف "يجب علينا الحذر من المنتخب الطاجيكي، لأنهم يلعبون مجموعة واحدة، تابعتهم خلال مبارياتهم السابقة في البطولة، نعرف أن المهمة لن تكون سهلة، لأن أي منتخب يصل لهذه المرحلة من البطولة يعني لديه مقومات الفريق البطل، لذا لا بد من اللعب بتركيز كبير في المباراة".

ويعد أفضل إنجاز قاري للكرة الأردنية الوصول لربع نهائي كأس آسيا مرتين في 2004 مع الراحل محمود الجوهري وفي 2011 مع العراقي عدنان حمد.

بينما يخوض منتخب طاجيكستان أول بطولة قارية له ووصل لربع النهائي بعد تفوقه على الإمارات بركلات الترجيح في دور الـ 16.