انتهت كرة سلة - الاتحاد (78)-(84) الأهلي.. نهاية المباراة بفوز أحمر

يستضيف الاتحاد السكندري فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري السوبر للمحترفين لكرة السلة.

وينفرد الاتحاد بصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة بخمسة انتصارات برصيد 10 نقاط، بينما الأهلي في المركز الثاني بـ 8 نقاط بتحقيق أربعة انتصارات وللفريق مباراة مؤجلة أمام الجزيرة.

لمشاهدة المباراة

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نهاية المباراة بفوز الأهلي على الاتحاد بنتيجة 84-78

ق0:16 الفارق يتسع للأهلي والنتيجة 82-76

ق0:17 آخر ثواني اللقاء والنتيجة 80-76

ق2:19 الأهلي متقدم فرق نقطة 75-74

ق2:30 الفارق يتقلص 75-72

ق3:43 ثلاثية من الجندي وتقدم الأهلي 74-67

ق6:57 تقدم الأهلي 71-64

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة والتقدم 65-62

ق1:14 صحوة لأصحاب الأرض والتقدم 62-60

ق1:30 التعادل 60-60

ق2:12 الفارق يتقلص إلى نقطتين 60-58

ق4:27 تقدم الأهلي 55-45

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتقدم الأهلي 45-42

ق00:10 تقدم الأهلي 45-41 قبل ثواني من نهاية الفترة الثانية

ق5:45 مهيب يسجل ثلاثية وتقدم الأهلي 32-31

ق6:39 الأهلي يقلص الفارق 31-27 ووقت مستقطع للاتحاد

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى بتقدم الاتحاد 31-23

ق1:20 الأهلي يقلص الفارق والنتيجة 24-20

ق3:45 تقدم الاتحاد 20-11 ووقت مستقطع للأهلي

ق6:30 أول تقدم للأهلي بعد ثلاثيتين والنتيجة 8-7

ق7:30 تقدم الاتحاد 7-2

الفترة الأولى

انطلاق المباراة