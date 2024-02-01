خبر في الجول - جوزيه جوميز يوقع عقود تدريب الزمالك

وصل البرتغالي جوزيه جوميز إلى مقر نادي الزمالك، ووقع على عقود تدريب الأبيض.

وحسبما علم FilGoal.com تواجد المدير الفني البرتغالي في مقر الزمالك رفقة ثلاثة مساعدين لتوقيع العقود والاتفاق على الاختصاصات والبنود العريضة للفريق رفقة الإدارة.

وعلم أيضا FilGoal.com أن البرتغالي وقع لمدة موسم ونصف مع الأبيض ليخلف معتمد جمال الذي تولى المهمة بشكل مؤقت خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وسيجلب المدرب البرتغالي معه مدرب مساعد ومخطط أحمال ومدرب حراس مرمى في حال توليه مسؤولية تدريب الزمالك، حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق.

جوزيه جوميز البالغ من العمر 53 عاما بدأ مسيرته التدريبية في 1995 كمدرب مساعد.

وبدأ العمل كمدير فني بداية من عام 2003.

وتولى تدريب العديد من الأندية الأوروبية والعربية أبرزها رايو آفي البرتغالي وريدينج الإنجليزي وألميريا الإسباني.

وفي الوطن العربي تولى تدريب أهلي جدة والتعاون في السعودية. وبني ياس الإماراتي.

وعمل أيضا كمدرب مساعد في بورتو البرتغالي ومالاجا الإسباني وباناثانيكوس اليوناني.

كما كان قريبا من تولي تدريب الأهلي في عام 2018.