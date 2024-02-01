صفقة الزمالك - كوبر أطاح بالسومة لأجله.. محمود الأسود الذي تألق رغم الحزن على والده

تعرض لظرف قهري وفقد والده قبل انطلاق منافسات كأس آسيا لكن ذلك لم يمنعه من أن يصبح أكبر مفاجآت هيكتور كوبر مع منتخب سوريا.

أطاح كوبر بعمر السومة الهداف التاريخي لقارة آسيا في قرار صدم الجميع لكنه قدم لاعبا جديدا تم وصفه بأنه مستقبل الكرة السورية.

محمود الأسود صاحب الـ21 عاما والعنصر الثابت في تشكيل هيكتور كوبر خلال مشاركة سوريا في كأس آسيا بات قريبا من الدوري المصري.

الأسود تفصله تفاصيل بسيطة عن الانضمام لنادي الزمالك الذي توصل إلى اتفاق مع الكرامة السوري بشان استعارة اللاعب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي مع الكرامة السوري بشأن استعارة محمود الأسود لمدة موسم ونصف مع أحقية الشراء.

وأشاد هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا ومساعده محمود فايز، بقدرات اللاعب بعدما تم الاستفسار عنه من جانب مسؤولي الزمالك.

مفاجأة كوبر

قبل أيام من انطلاق النسخة الجارية لكأس آسيا قرر هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا استبعاد عمر السومة هداف نسور قاسيون والعربي القطري من القائمة النهائية للبطولة.

في المقابل ظهر اسم محمود الأسود في القائمة النهائية للمدرب الأرجنتيني الذي راهن على المهاجم الشاب.

وكان الأسود واحد من 8 أسماء ينشطون في الدوري السوري الممتاز بقائمة كوبر.

وسبق أن شارك الأسود في جميع مباريات منتخب سوريا الأربعة في كأس آسيا بعمر 21 عاما.

وتأهل منتخب سوريا لثمن نهائي البطولة لكنه ودعها بالخسارة من إيران 5-3 بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة انتهى وقتيها الأصلي والإضافي.

وفي نسخة 2023 من كأس آسيا والمقامة في قطر خاض الأسود 275 دقيقة في مجموع المباريات الأربعة.

ظرف قهري

محمود الأسود تعرض لظرف قهري قبل شهر واحد من انطلاق بطولة آسيا.

وتوفي والد محمود الأسود في يوم 6 ديسمبر الماضي ولكنه شارك في البطولة التي بدأت في بداية شهر يناير.

ويلعب محمود الأسود بصفوف الكرامة وشارك رفقة فريقه في هذا الموسم بـ10 لقاءات كأساسي ومباراة واحدة كبديل، واستطاع تسجيل هدفين.

عروض بالجملة

تقارير صحفية لبنانية فجرت مفاجأة بشان حصول نادي العهد على توقيع محمود الأسود قبل انطلاق بطولة آسيا.

وأوضحت التقارير ذاتها أن اللاعب وقع لنادي العهد حتى نهاية الموسم لكنه طلب التراجع عن الصفقة بعد تلقيه العديد من العروض.

وأشارت التقارير إلى أن نادي العهد وافق على إلغاء التعاقد مع اللاعب بناء على رغبته.

وارتبط الأسود بالانتقال لأحد أندية أم صلال القطري والفحيحيل الكويتي وناد آخر من الإمارات لكن الزمالك يبدو أنه في طريقه لحسم الصفقة.

أرقامه في كأس آسيا

سدد محمود الأسود مرة وحيدة في البطولة وجاءت من خارج منطقة الجزاء.

ويلمس الكرة بمعدل 33.3 في المباراة الواحدة، ويرسل 0.5 تمريرة مفتاحية لزملائه (أي تمريرة تنتهي بتسديدة) لكل 90 دقيقة.

وتصل نسبة تمريراته الصحيحة لـ 53% بمتوسط 9 تمريرات لكل مباراة من بينها 6.5 في منتصف ملعب الخصم.

دفاعيا يستعد الكرة 5.3 لكل 90 دقيقة، ويكمل تدخلين ناجحين في كل مباراة.

ويكمل 1.8 مراوغة ناجحة لكل مباراة، ويفوز بـ 5.3 صراع ثنائي في 90 دقيقة، لكنه يفقد الاستحواذ على الكرة في 15.3 لكل 90 دقيقة.