إلى الغريم.. عبد الناصر محمد من البلدية إلى غزل المحلة
الخميس، 01 فبراير 2024 - 17:05
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي غزل المحلة تعاقده مع عبد الناصر محمد لاعب بلدية المحلية، ضمن صفقات الفريق الشتوية يناير الجاري.
عبد الناصر محمد
النادي : غزل المحلة
وكشف نادي غزل المحلة عن ضم عبد الناصر محمد قادما من بلدية المحلة بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم.
عبد الناصر محمد انضم لبلدية المحلة بداية الموسم الجاري قادما من فاركو، وشارك في 6 مباريات رفقة الفريق بين الدوري وكأس الرابطة المصرية.
صاحب الـ27 عاما عرفه الجمهور المصري من خلال النادي المصري منذ 2017 قبل أن ينتقل إلى فاركو في 2020.
يستعد المحلة لمواجهة طنطا في الجولة الأولى للمرحلة الثانية يوم ١٢ فبراير الجاري.
ويخوض الفريق معسكرا مغلقا السبت المقبل في الإسماعيلية استعدادا لبداية المرحلة الثانية من الدوري.
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