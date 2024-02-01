المقاولون العرب يعلن قيد 8 صفقات شتوية

أعلن نادي المقاولون العرب إتمام ثمان صفقات شتوية بشكل رسمي.

وكشف نادي المقاولون العرب عن قيد 8 لاعبين في قائمة الفريق لبطولة الدوري المصري.

المقاولون العرب ضم محمد عنتر قادما من سيراميكا كليوباترا، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم.

وأعلن المقاولون كذلك ضم محمود عبد الحليم "حليمو" في صفقة انتقال حر قادما من سموحة لمدة موسمين ونصف، بجانب ضم محمود الشبراوي في صفقة انتقال حر قادما من الإسماعيلي لمدة موسمين ونصف.

الذئاب أعلنوا كذلك ضد أحمد عبد العزيز "مودي" في صفقة انتقال حر قادما من الهلال الليبي لمدة موسم ونصف، بجانب ضم فراس بن عايفية قادما من الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف.

وفي صفقة للاعب أجني آخر، ضم المقاولون العرب اللاعب جواكيم أوجيرا من نادي رايون سبورت الرواندي لمدة موسمين ونصف.

وأخيرا، أعلن المقاولون العرب ضم أديوي معز إفيلوا مواليد 2004 معار من نادي سيراميكا كليوباترا، وكذلك استعارة أسامة النجار من طنطا لمدة 6 أشهر بنية البيع.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ16 في ترتيب الدوري المصري حاليا برصيد 7 نقاط بعد مرور 10 جولات.