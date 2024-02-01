أمم إفريقيا – مؤتمر بيسيرو عن إمكانية تكرار إنجاز 2013 في غياب العرب

رفض جوزيه بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا النظر إلى الحقائق التاريخية قبل مواجهة أنجولا في ربع نهائي أمم إفريقيا 2023.

ويصطدم المنتخب النيجيري بنظيره الأنجولي في السابعة من مساء الجمعة بالبطولة المقامة بكوت ديفوار.

وقال بيسيرو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "يريد الفريقان الوصول إلى نصف النهائي، لذلك ستكون مباراة صعبة".

وأضاف "نحن بحاجة للعب بأقصى قدر من التركيز والروح الجيدة، أعتقد أن فرصة كل فريق تبلغ 50%".

وتابع البرتغالي "أنا أؤمن بفريقي، سنحاول تسجيل الأهداف والمحافظة على نظافة شباكنا".

وشدد "لا يمكننا تغيير طريقتنا في اللعب لأن المنافس يسجل الكثير من الأهداف. لذلك، لن أغير طريقي وأجعل لاعبي فريقي غير مرتاحين. سنلعب بطريقتنا".

وأكمل "سنركز على تنظيمنا الدفاعي والهجومي والأشياء التي يمكن أن تحسم المباراة في أرض الملعب".

وواصل بيسيرو "تتويج نيجيريا بلقب 2013 في غياب منتخبات شمال إفريقيا عن ربع النهائي؟ الإحصائيات والنتائج السابقة لا قيمة لها".

وأردف "أعتقد أن فوز النسور بلقب 2013 لا علاقة له بعدم تأهل أي منتخب عربي لربع النهائي وقتها، في النهاية أتمنى أن أكرر هذا التتويج".

ويلتقي الفائز من لقاء نيجيريا وأنجولا ضد الفائز من مباراة كاب فيردي ضد جنوب إفريقيا.

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