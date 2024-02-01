يحيى علي لـ في الجول: احتراف إياد العسقلاني بداية لخروج جيل جديد من مصر إلى أوروبا

الخميس، 01 فبراير 2024 - 16:30

كتب : FilGoal

إياد العسقلاني - يحيى علي

يرى يحيى علي وكيل اللاعبين أن احتراف إياد العسقلاني لاعب الإسماعيلي في روسيا، هو بداية لخروج جيل جديد من اللاعبين المصريين إلى أوروبا.

إياد العسقلاني انضم إلى فريق روستوف الروسي بداية من انتقالات يناير الجاري مقابل 900 ألف دولار.

وقال يحيى علي وسيط الصفقة في تصريحات لـFilGoal.com: "إياد العسقلاني انضم لنادي روستوف، وسيجري الكشف الطبي مطلع الأسبوع المقبل، قبل أن ينضم لصفوف الفريق رسميا".

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وأضاف "الإسماعيلي كان يتمسك باللاعب، لكن رغم العسقلاني بالاحتراف بجانب إصرار روستوف على الصفقة هما ما حسما الأمر".

وكيل اللاعبين أكمل "احتراف إياد العسقلاني سيكون بداية لخروج جيل يحيى علي لـ في الجول: احتراف إياد العسقلاني بداية لخروج جيل جديد من مصر إلى أوروبا يرى يحيى علي وكيل اللاعبين إن احتراف إياد العسقلاني لاعب الإسماعيلي في روسيا، هو بداية لخروج جيل جديد من اللاعبين المصريين إلى أوروبا. إياد العسقلاني انضم إلى فريق روستوف الروسي بداية من انتقالات يناير الجاري.

وقال يحيى علي في تصريحات لـFilGoal.com: "إياد العسقلاني انضم لنادي روستوف، وسيجري الكشف الطبي مطلع الأسبوع المقبل بصحبة احمد يحيي وكيل اللاعب قبل أن ينضم لصفوف الفريق رسميا".

وأضاف "الإسماعيلي كان يتمسك باللاعب، لكن رغم العسقلاني بالاحتراف بجانب إصرار روستوف على الصفقة هما ما حسما الأمر". وكيل اللاعبين أكمل "احتراف إياد العسقلاني سيكون بداية لخروج جيل جديد من اللاعبين المصريين للاحتراف في أوروبا".

وأتم "خروج اللاعبين المصريين للعب في أوروبا هو السبيل الوحيد لتطوير الكرة المصرية على غرار ما تقوم به منتخبات شمال إفريقيا، وهذا ما سنعمل عليه كذلك". إياد العسقلاني شارك في 10 مباريات مع الإسماعيلي هذا الموسم، صنع فيهم هدفا واحدا. صاحب الـ19 عاما انضم لـ روستوف الروسي بداية من شهر يناير الجاري".

من هو إياد العسقلاني؟

جوهرة أخرى من جواهر الدراويش التي جذبت الأنظار سريعا.

تم تصعيده مع حمزة الجمل، ونال مشاركته الأولى في الدوري المصري في الجولة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، ولكن هذه لم تكن بداية الحكاية.

البداية كانت مع رجل آخر يرتبط بالإسماعيلي، وهو محمود جابر مدرب منتخب الشباب السابق، ومدير قطاع الناشئين الحالي في الدراويش، الذي اصطحبه في منتخب تحت 20 عاما خلال بطولتي كأس العرب وكأس أمم إفريقيا.

الخطوة التالية كانت المنتخب الأولمبي، وفي ظهور ودي أمام بنين، سجل العسقلاني هدفا برأسية في الدقيقة الثالثة، وسريعا وقع عقده الاحترافي الأول مع الإسماعيلي.

وأخيرا في توقف يونيو الدولي الماضي، نال العسقلاني فرصة التدرب مع المنتخب الأول، ضمن 6 لاعبين تدربوا لمدة يومين تحت قيادة روي فيتوريا كخطوة أولى لخطوات أكبر.

الإسماعيلي إياد العسقلاني روستوف الروسي
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