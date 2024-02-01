يرى يحيى علي وكيل اللاعبين أن احتراف إياد العسقلاني لاعب الإسماعيلي في روسيا، هو بداية لخروج جيل جديد من اللاعبين المصريين إلى أوروبا.

إياد العسقلاني انضم إلى فريق روستوف الروسي بداية من انتقالات يناير الجاري مقابل 900 ألف دولار.

وقال يحيى علي وسيط الصفقة في تصريحات لـFilGoal.com: "إياد العسقلاني انضم لنادي روستوف، وسيجري الكشف الطبي مطلع الأسبوع المقبل، قبل أن ينضم لصفوف الفريق رسميا".

وأضاف "الإسماعيلي كان يتمسك باللاعب، لكن رغم العسقلاني بالاحتراف بجانب إصرار روستوف على الصفقة هما ما حسما الأمر".

وكيل اللاعبين أكمل "احتراف إياد العسقلاني سيكون بداية لخروج جيل يحيى علي لـ في الجول: احتراف إياد العسقلاني بداية لخروج جيل جديد من مصر إلى أوروبا يرى يحيى علي وكيل اللاعبين إن احتراف إياد العسقلاني لاعب الإسماعيلي في روسيا، هو بداية لخروج جيل جديد من اللاعبين المصريين إلى أوروبا. إياد العسقلاني انضم إلى فريق روستوف الروسي بداية من انتقالات يناير الجاري.

وقال يحيى علي في تصريحات لـFilGoal.com: "إياد العسقلاني انضم لنادي روستوف، وسيجري الكشف الطبي مطلع الأسبوع المقبل بصحبة احمد يحيي وكيل اللاعب قبل أن ينضم لصفوف الفريق رسميا".

وأضاف "الإسماعيلي كان يتمسك باللاعب، لكن رغم العسقلاني بالاحتراف بجانب إصرار روستوف على الصفقة هما ما حسما الأمر". وكيل اللاعبين أكمل "احتراف إياد العسقلاني سيكون بداية لخروج جيل جديد من اللاعبين المصريين للاحتراف في أوروبا".

وأتم "خروج اللاعبين المصريين للعب في أوروبا هو السبيل الوحيد لتطوير الكرة المصرية على غرار ما تقوم به منتخبات شمال إفريقيا، وهذا ما سنعمل عليه كذلك". إياد العسقلاني شارك في 10 مباريات مع الإسماعيلي هذا الموسم، صنع فيهم هدفا واحدا. صاحب الـ19 عاما انضم لـ روستوف الروسي بداية من شهر يناير الجاري".

من هو إياد العسقلاني؟