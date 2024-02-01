انتهت كأس الرابطة - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) سموحة.. حملة الدفاع عن اللقب مستمرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة، في ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

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انتهت

ق 75: حسام حسن يهدر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء دون استغلال سقوط محمد بسام.

ق 64: هدف سجله محمد شكري ألغي بداعي التسلل

ق 61: القائم الأيمن يمنع رأسية محمد توني

ق 60: مشاركة أحمد بلحاج بدلا من صديق أوجولا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 38 إسلام جابر ومصطفى البدري وحسام حسن، وطارق علاء يشاركون بدلا من شريف رضا، وعمرو قلاوة، وأبو بكر ليادي، ولحسن دهدوه.

ق. 37 بينية غلى فادي فريد الذي ينفرد ويسدد لكن محمد بسام يتألق.

ق. 30 جووووول ثاني. ركنية نفذها أحمد قندوسي وقابلها شريف رضا برأسية في مرماه بالخطأ.

ق. 26 أوووه انطلاقة رائعة من فادي فريد وتصويبة تصدى لها محمد بسام لتصطدم برأس المدافع وتتجه نحو المرمى، لكن بسام يعود وينقذ من على خط المرمى.

ق. 8 جوووول أول لسيراميكا كليوباترا عن طريق أحمد ياسر ريان.

بداية المباراة