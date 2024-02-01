التشكيل - أكيم يظهر لأول مرة.. وبسام يحرس مرمى سيراميكا أمام سموحة في كأس الرابطة

خبر في الجول – محمود متولي للبيع في الأهلي

بسبب مستحقات برونو سافيو.. في الجول يكشف حقيقة إيقاف الأهلي عن القيد

مصدر من الأهلي لـ في الجول: استقررنا على ضم 2 من الـ 5 الأفارقة تحت السن