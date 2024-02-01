التشكيل - أكيم يظهر لأول مرة.. وبسام يحرس مرمى سيراميكا أمام سموحة في كأس الرابطة
الخميس، 01 فبراير 2024 - 16:03
كتب : FilGoal
يظهر فيفور أكيم المنضم حديثا لصفوف سيراميكا كليوباترا للمرة الأولى مع فريقه الجديد في مواجهة سموحة.
ويلعب سيراميكا كليوباترا أمام سموحة بعد قليل ضمن ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.
كما يحرس محمد بسام مرمى سيراميكا كليوباترا أمام سموحة، فيما يقود أحمد قندوسي وياسر ريان هجوم الفريق.
وأعلن أيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه لموجهة سموحة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري_ أحمد بيكهام_ رجب نبيل_ أحمد هاني
الوسط: محمد توني_ محمد عادل_ أحمد القندوسي_ فيفور أكيم - صديق ايجولا
الهجوم: أحمد ياسر ريان.
مقاعد البدلاء: علي الجابري - سعد سمير - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد إبراهيم - أحمد القرموطي - إبراهيم محمد - أحمد بلحاج - چون إيبوكا.
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