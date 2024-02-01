طاقم تحكيم نسائي يدير مواجهة النصر ضد إنتر ميامي

الخميس، 01 فبراير 2024 - 15:49

كتب : FilGoal

ميسي - إنتر ميامي - الهلال

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن مباراة النصر ضد إنتر ميامي في كأس موسم الرياض ستدار بواسطة طاقم تحكيم نسائي.

وأوضحت الجريدة أن طاقم تحكيم نسائي سويسري سيدير المواجهة.

وتقود الحكمة الدولية استير ستوبلي الطاقم.

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يذكر أن الحكمة البرازيلية إدينا ألفيس باتيستا أدارت مباراة الهلال وإنتر ميامي يوم الاثنين في افتتاح كأس موسم الرياض.

ووضع منظمو كأس موسم الرياض عبارة "الرقصة الأخيرة" في إشارة للمواجهة بين ليونيل ميسي أمام كريستيانو رونالدو إلا أن الأمر بات صعبا بسبب إصابة الدون.

ويشارك في كأس موسم الرياض 3 فرق وهي النصر والهلال من السعودية، وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه ليونيل ميسي.

وانتصر الهلال على إنتر ميامي يوم الاثنين الماضي بنتيجة 4-3.

ثم يلتقي النصر مع إنتر ميامي مساء الخميس.

وأخيرا تقام مباراة النصر ضد الهلال يوم 8 فبراير المقبل.

وتقام جميع المباريات على استاد المملكة أرينا الذي تم تشييده مؤخرا.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية نفاد جميع تذاكر مباريات كأس موسم الرياض.

النصر إنتر ميامي موسم الرياض
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