كرة طائرة - الزمالك يتعاقد مع الصربي ميلان كاتيتش

الخميس، 01 فبراير 2024 - 15:47

كتب : إبراهيم رمضان

ميلان - الزمالك - طائرة

أتم نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع الصربي ميلان كاتيتش لتدعيم فريق الطائرة.

ويبلغ كاتيتش من العمر 30 عاما وهو لاعب دولي في صفوف منتخب صربيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المحترف الصربي البالغ طوله مترين على عقود انتقاله لنادي الزمالك لمدة موسم.

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وكان آخر محطات كاتيتش في الدوري الروسي وسبق لع اللعب في ايطاليا وبولندا.

وسبق وأن حقق كاتيتش لقب الدوري البولندي والسوبر البولندي ومع منتخب صربيا حقق الدوري العالمي في 2016.

وبات الصربي ميلان كاتيتش المحترف الثاني بصفوف الفريق بعد الليبي محمد بولباية.

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