تشافي: لا نعاني من مشاكل داخلية.. وإصابة جمال وكانسيلو ليست خطيرة

الخميس، 01 فبراير 2024 - 15:27

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - تشافي هيرنانديز

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على أن فريقه لا يعاني من مشاكل داخلية.

وتغلب برشلونة على ضيفه أوساسونا بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي: "لا نعاني من أي مشاكل داخل الفريق. الروح جميلة بغرفة الملابس ومن الرائع تدريب هذه المجموعة من اللاعبين".

أخبار متعلقة:
جوارديولا يتحدث عن موقف ألفاريز بعد عودة هالاند خبر في الجول - اتفاق نهائي بين الزمالك والكرامة السوري بشأن محمود الأسود.. وتفاصيل التعاقد الفريق الـ12 في مسيرته.. إسلام سليماني يعود للدوري البلجيكي مدرب أنجولا: نيجيريا وكوت ديفوار الأقرب للفوز بكأس إفريقيا.. ومصر تأثرت بإصابة صلاح

وأضاف "كنا حذرين في الدفع بيفتور روكي، لأنه عائد من إصابة طويلة. سعيد من أجله وأعتقد أنه سيعطينا أشياء كثيرة مهمة".

واقتنص فيتور روكي صفقة برشلونة الجديدة، ثلاث نقاط ثمينة للفريق الكتالوني على حساب أوساسونا.

وشارك روكي بديلا في الدقيقة 62 قبل أن يخطف الفوز برأسية رائعة في الدقيقة 63 من صناعة جواو كانسيلو.

وتابع "سنعاني دائما من الإصابات لأن جدول المباريات صعب للغاية. لقد لعبنا 9 مباريات في يناير، جميعها تقريبا خارج أرضنا".

وأتم مدرب برشلونة "لامين جمال وكانسيلو يعانيان من كدمات فقط. الأمر ليس خطير".

ورفع برشلونة رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بعد 22 جولة.

وتجمد رصيد أوساسونا عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتعرض برشلونة لضربة قوية مبكرا إذا تعرض فيران توريس لإصابة قوية في الدقيقة السابعة.

وخرج توريس باكيا وشارك فيرمين لوبيز بدلا منه.

برشلونة تشافي أوساسونا
نرشح لكم
دقيقة واحدة تكفي.. روكي يقتنص الفوز لـ برشلونة أمام أوساسونا انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) أوساسونا.. نهاية المباراة تشكيل برشلونة - كوبارسي يقود الدفاع.. وليفاندوفسكي في الهجوم لتدعيم وسط الملعب.. رومانو: برشلونة يحسم سباق التعاقد مع موهبة السويد بالرغم من إجراء الفحوصات الطبية.. أتليتكو يتراجع عن التعاقد مع كين برشلونة يعلن نجاح جراحة بالدي سبورت: برشلونة يحاول إقناع كلوب بتدريب الفريق ماركا تكشف موقف موراتا من المشاركة ضد ريال مدريد
أخر الأخبار
كأس الرابطة - سيراميكا يواصل حملة الدفاع عن لقبه بثنائية ضد سموحة.. وموعد متكرر ضد الاتحاد 8 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الرابطة - ثلاثي منتخب مصر أساسي مع بيراميدز.. والشامي يقود هجوم المصري 12 دقيقة | الدوري المصري
مدرب أنجولا: أسماء نيجيريا لا تهم في الملعب.. وهذه حقيقة تدريب غانا 19 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كأس آسيا - مؤتمر مدرب الأردن: نسعى لكتابة تاريخ جديد بالوصول لنصف النهائي 35 دقيقة | آسيا
استراحة كرة سلة - الاتحاد (42)-(45) الأهلي.. نهاية الفترة الثانية 59 دقيقة | كرة سلة
خبر في الجول - جوزيه جوميز يوقع عقود تدريب الزمالك 59 دقيقة | الدوري المصري
قبل ستة أشهر من الاتفاق.. بايرن ميونيخ يعلن ضم زاراجوزا ساعة | الكرة الأوروبية
صفقة الزمالك - كوبر أطاح بالسومة لأجله.. محمود الأسود الذي تألق رغم الحزن على والده ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 3 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي 4 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل