تشافي: لا نعاني من مشاكل داخلية.. وإصابة جمال وكانسيلو ليست خطيرة

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على أن فريقه لا يعاني من مشاكل داخلية.

وتغلب برشلونة على ضيفه أوساسونا بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي: "لا نعاني من أي مشاكل داخل الفريق. الروح جميلة بغرفة الملابس ومن الرائع تدريب هذه المجموعة من اللاعبين".

وأضاف "كنا حذرين في الدفع بيفتور روكي، لأنه عائد من إصابة طويلة. سعيد من أجله وأعتقد أنه سيعطينا أشياء كثيرة مهمة".

واقتنص فيتور روكي صفقة برشلونة الجديدة، ثلاث نقاط ثمينة للفريق الكتالوني على حساب أوساسونا.

وشارك روكي بديلا في الدقيقة 62 قبل أن يخطف الفوز برأسية رائعة في الدقيقة 63 من صناعة جواو كانسيلو.

وتابع "سنعاني دائما من الإصابات لأن جدول المباريات صعب للغاية. لقد لعبنا 9 مباريات في يناير، جميعها تقريبا خارج أرضنا".

وأتم مدرب برشلونة "لامين جمال وكانسيلو يعانيان من كدمات فقط. الأمر ليس خطير".

ورفع برشلونة رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بعد 22 جولة.

وتجمد رصيد أوساسونا عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتعرض برشلونة لضربة قوية مبكرا إذا تعرض فيران توريس لإصابة قوية في الدقيقة السابعة.

وخرج توريس باكيا وشارك فيرمين لوبيز بدلا منه.