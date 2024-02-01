خبر في الجول - اتفاق نهائي بين الزمالك والكرامة السوري بشأن محمود الأسود.. وتفاصيل التعاقد

توصل نادي الزمالك إلى اتفاق نهائي مع الكرامة السوري بشأن الحصول على خدمات محمود الأسود.

ويواصل الزمالك تدعيم صفوفه قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الممتدة حتى 6 فبراير الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com. فإن الزمالك توصل إلى اتفاق نهائي مع الكرامة السوري بشأن استعارة محمود الأسود لمدة موسم ونصف مع أحقية الشراء.

وأشاد هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا ومساعده محمود فايز، بقدرات اللاعب بعدما تم الاستفسار عنه من جانب مسؤولي الزمالك.

الجناح صاحب الـ20 عاما يتواجد مع منتخب سوريا في منافسات النسخة الحالية من كأس آسيا.

وشارك الأسود خلال المباريات الأربعة لمنتخب سوريا في كأس آسيا، وآخرها مساء الأربعاء أمام إيران ضمن ثمن النهائي.

وودع منتخب سوريا منافسات كأس آسيا بعدما خسر من إيران بركلات الترجيح.