مدرب أنجولا: نيجيريا وكوت ديفوار الأقرب للفوز بكأس إفريقيا.. ومصر تأثرت بإصابة صلاح

يرى بيدرو جونسالفيس مدرب منتخب أنجولا أن منتخبي السنغال وكوت ديفوار الأقرب لحصد لقب أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب أنجولا ضد نيجيريا غدا الجمعة ضمن ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال جونسالفيس عبر قناة الحياة: "تنتظرنا مهمة صعبة أمام نيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا. بيسيرو مدير فني كبير ونتائجه معهم جيدة".

وأضاف "نيجيريا تملك فريقا قويا بقيادة فيكتور اوسيمين، لكنهم يعانون من بعض المشاكل سنحاول استغلالها".

وعن مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري قال: "مابولو مهاجم مميز للغاية ويستحق ما يحققه الآن من نجاحات بعدما عانى كثيرا في مسيرته. دائما ما يحدثني عن شعوره بالراحة مع ناديه (الاتحاد) بالدوري المصري".

وسجل مابولولو 3 أهداف مع منتخب أنجولا في امم إفريقيا ولديه فرصة المنافسة على لقب هداف البطولة الذي يتصدره إيميلو إنسوي مهاجم غينيا الاستوائية برصيد 5 اهداف لكن منتخب بلاده ودع البطولة.

وعن منتخب مصر قال مدرب أنجولا: "منتخب مصر دائما مرشح للفوز بالبطولة، ولكن أعتقد أن إصابة محمد صلاح أثرت على الفريق كثيرا. منتخب مصر لم يخسر سوى بركلات الترجيح"

وأتم "رشحت مصر والمغرب والسنغال والجزائر للفوز باللقب في بداية الأمر لكنهم ودعوا البطولة جميعا. الآن أعتقد أن كوت ديفوار ونيجيريا لديهما الحظوظ الأكبر لحمل اللقب".

وتأهلت منتخبات: كوت ديفوار، ونيجيريا، وكاب فيردي، ومالي، وجنوب إفريقيا، وأنجولا، والكونغو الديمقراطية، وغينيا إلى ربع نهائي أمم إفريقيا

وتأتي المواجهات كالتالي:

نيجيريا × أنجولا.. الجمعة 2 فبراير تمام الساعة 7:00 مساء.

الكونغو الديمقراطية × غينيا.. الجمعة 2 فبراير في تمام الساعة 10:00 مساء.

ويواجه منتخب كوت ديفوار منافسه مالي.. السبت 3 فبراير في تمام الساعة 7:00 مساء.

ويلعب منتخب كاب فيردي × جنوب إفريقيا.. السبت 3 فبراير الساعة 10:00 مساء.