خبر في الجول - العسقلاني يبدأ مشواره مع روستوف الروسي من دبي
الخميس، 01 فبراير 2024 - 13:23
كتب : عمرو نبيل
يستعد إياد العسقلاني مدافع الإسماعيلي المنتقل حديثا إلى روستوف الروسي إلى الانضمام لمعسكر ناديه الجديد.
إياد العسقلاني
النادي : الإسماعيلي
ويجري روستوف الروسي في الوقت الحالي معسكرا تحضيريا في دبي بدولة الإمارات.
وحسبما علم فإن إياد العسقلاني حصل على تصريح السفر إلى دبي من أجل إجراء الكشف الطبي لنادي روستوف الروسي، و الانضمام إلى معسكر الفريق.
وتوصل نادي الإسماعيلي لاتفاق مع روستوف الروسي لبيع لاعبه إياد العسقلاني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
إياد الذي يشغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر خاض الموسم الجاري 9 مباريات وصنع هدفا وحيدا.
وبقميص الفريق الأول للدراويش شارك اللاعب البالغ 19 عاما في 10 مباريات.
وكان العسقلاني جدد تعاقده منذ عدة أشهر مع الإسماعيلي لمدة 5 أشهر.
من هو إياد العسقلاني؟
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