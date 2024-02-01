خبر في الجول - العسقلاني يبدأ مشواره مع روستوف الروسي من دبي

الخميس، 01 فبراير 2024 - 13:23

كتب : عمرو نبيل

إياد العسقلاني - الإسماعيلي

يستعد إياد العسقلاني مدافع الإسماعيلي المنتقل حديثا إلى روستوف الروسي إلى الانضمام لمعسكر ناديه الجديد.

ويجري روستوف الروسي في الوقت الحالي معسكرا تحضيريا في دبي بدولة الإمارات.

وحسبما علم فإن إياد العسقلاني حصل على تصريح السفر إلى دبي من أجل إجراء الكشف الطبي لنادي روستوف الروسي، و الانضمام إلى معسكر الفريق.

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وتوصل نادي الإسماعيلي لاتفاق مع روستوف الروسي لبيع لاعبه إياد العسقلاني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

إياد الذي يشغل مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر خاض الموسم الجاري 9 مباريات وصنع هدفا وحيدا.

وبقميص الفريق الأول للدراويش شارك اللاعب البالغ 19 عاما في 10 مباريات.

وكان العسقلاني جدد تعاقده منذ عدة أشهر مع الإسماعيلي لمدة 5 أشهر.

من هو إياد العسقلاني؟

جوهرة أخرى من جواهر الدراويش التي جذبت الأنظار سريعا.

تم تصعيده مع حمزة الجمل، ونال مشاركته الأولى في الدوري المصري في الجولة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، ولكن هذه لم تكن بداية الحكاية.

البداية كانت مع رجل آخر يرتبط بالإسماعيلي، وهو محمود جابر مدرب منتخب الشباب السابق، ومدير قطاع الناشئين الحالي في الدراويش، الذي اصطحبه في منتخب تحت 20 عاما خلال بطولتي كأس العرب وكأس أمم إفريقيا.

الخطوة التالية كانت المنتخب الأولمبي، وفي ظهور ودي أمام بنين، سجل العسقلاني هدفا برأسية في الدقيقة الثالثة، وسريعا وقع عقده الاحترافي الأول مع الإسماعيلي.

وأخيرا في توقف يونيو الدولي الماضي، نال العسقلاني فرصة التدرب مع المنتخب الأول، ضمن 6 لاعبين تدربوا لمدة يومين تحت قيادة روي فيتوريا كخطوة أولى لخطوات أكبر

إياد العسقلاني الإسماعيلي روستوف الروسي
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