أبو جبل: الأهلي لم يتواصل معي نهائيا.. والحديث عن تدخل الدرندلي "عيب"

نفى محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر تواصل مسؤولي النادي الأهلي معه خلال تواجده بكأس أمم إفريقيا من أجل التفاوض حول ضمه.

وكان أبو جبل قريبا من الانضمام إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد إصابة محمد الشناوي قبل أن يتم التراجع عن الصفقة.

وقال محمد أبو جبل عبر قناة "سي بي سي": "الأهلي لم يتواصل معي نهائيا داخل معسكر منتخب مصر، ولم يحدث أن تدخل أحد من أفراد البعثة أو لاعبين تواصلوا معي من أجل التوقيع للفريق".

وتابع حارس البنك الأهلي"الحديث عن تدخل خالد الدرندلي من أجل انضمامي للأهلي "عيب" وافتراء لأن الجميع كان يفكر في منتخب مصر فقط".

وكشف "ما علمته أن كان هناك مفاوضات بين إدارة الناديين، ورئيس نادي البنك أبلغني أن المسؤولين في الأهلي تحدثوا معنا ونحن وافقنا بشكل مبدئي دون التطرق لأمور آخرى".

وأتم "تراجع الأهلي؟ لا أفهم سبب تضخيم الأمر. "محصلش نصيب" وسأعود إلى فريقي بشكل طبيعي".

وقال مصدر من الأهلي في وقت سابق لـFilGoal.com: "تم الاتفاق مع نادي البنك الأهلي على استعارة محمد أبو جبل حارسه لنهاية الموسم".

وأضاف "كذلك تم الاتفاق مع الحارس على ذلك".

وأوضح "الاتفاق مع نادي البنك الاهلي حتى الآن لا يوجد به تبادل لاعبين، فقط مبلغ مالي سيتم دفعه لنادي البنك الأهلي، ويتم التفاوض الآن على صيغة بند أحقية الشراء".

ولكن الأهلي قرر التراجع عن ضم الحارس الدولي إلى صفوفه ليعود إلى ناديه عقب انتهاء مشاركته الدولية مع منتخب مصر.

وأصيب محمد الشناوي مع منتخب مصر بخلع في الكتف ليغيب لمدة 4 شهور.

يذكر ان أبو جبل كان قريبا من الانتقال إلى النصر السعودي بداية موسم 2022-2023 لكن الاتفاق بينه وبين النادي الأصفر لم يتم أيضا.