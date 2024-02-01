أبو جبل: الأهلي لم يتواصل معي نهائيا.. والحديث عن تدخل الدرندلي "عيب"

الخميس، 01 فبراير 2024 - 11:25

كتب : FilGoal

محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي

نفى محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر تواصل مسؤولي النادي الأهلي معه خلال تواجده بكأس أمم إفريقيا من أجل التفاوض حول ضمه.

وكان أبو جبل قريبا من الانضمام إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد إصابة محمد الشناوي قبل أن يتم التراجع عن الصفقة.

وقال محمد أبو جبل عبر قناة "سي بي سي": "الأهلي لم يتواصل معي نهائيا داخل معسكر منتخب مصر، ولم يحدث أن تدخل أحد من أفراد البعثة أو لاعبين تواصلوا معي من أجل التوقيع للفريق".

أخبار متعلقة:
أبو جبل يكشف حقيقة خلافه مع الشناوي وكهربا مواعيد مباريات الخميس 1 فبراير.. النصر بواجه إنتر ميامي.. وكأس الرابطة وريال مدريد ويونايتد حاتم سكر: رحيلي عن الزمالك بعد 14 عاما صعب.. وفي انتظار الإعلان الرسمي خبر في الجول - جاستس أرثر معارا من سيراميكا كليوباترا إلى سموحة

وتابع حارس البنك الأهلي"الحديث عن تدخل خالد الدرندلي من أجل انضمامي للأهلي "عيب" وافتراء لأن الجميع كان يفكر في منتخب مصر فقط".

وكشف "ما علمته أن كان هناك مفاوضات بين إدارة الناديين، ورئيس نادي البنك أبلغني أن المسؤولين في الأهلي تحدثوا معنا ونحن وافقنا بشكل مبدئي دون التطرق لأمور آخرى".

وأتم "تراجع الأهلي؟ لا أفهم سبب تضخيم الأمر. "محصلش نصيب" وسأعود إلى فريقي بشكل طبيعي".

وقال مصدر من الأهلي في وقت سابق لـFilGoal.com: "تم الاتفاق مع نادي البنك الأهلي على استعارة محمد أبو جبل حارسه لنهاية الموسم".

وأضاف "كذلك تم الاتفاق مع الحارس على ذلك".

وأوضح "الاتفاق مع نادي البنك الاهلي حتى الآن لا يوجد به تبادل لاعبين، فقط مبلغ مالي سيتم دفعه لنادي البنك الأهلي، ويتم التفاوض الآن على صيغة بند أحقية الشراء".

ولكن الأهلي قرر التراجع عن ضم الحارس الدولي إلى صفوفه ليعود إلى ناديه عقب انتهاء مشاركته الدولية مع منتخب مصر.

وأصيب محمد الشناوي مع منتخب مصر بخلع في الكتف ليغيب لمدة 4 شهور.

يذكر ان أبو جبل كان قريبا من الانتقال إلى النصر السعودي بداية موسم 2022-2023 لكن الاتفاق بينه وبين النادي الأصفر لم يتم أيضا.

الأهلي محمد أبو جبل البنك الأهلي
نرشح لكم
خبر في الجول - العسقلاني يبدأ مشواره مع روستوف الروسي من دبي الإسماعيلي: تعرضنا لأكبر أزمة في التاريخ.. وتعاقدنا مع 5 لاعبين أبو جبل يكشف حقيقة خلافه مع الشناوي وكهربا مواعيد مباريات الخميس 1 فبراير.. النصر بواجه إنتر ميامي.. وكأس الرابطة وريال مدريد ويونايتد حاتم سكر: رحيلي عن الزمالك بعد 14 عاما صعب.. وفي انتظار الإعلان الرسمي خبر في الجول - جاستس أرثر معارا من سيراميكا كليوباترا إلى سموحة وكيله: الأهلي لم يتواصل لضم أحمد حمدي.. وموعد انضمامه لتدريب الزمالك وكيله: عرض قطري لـ محمد عبد المنعم وفي انتظار رد الأهلي
أخر الأخبار
الفريق الـ12 في مسيرته.. إسلام سليماني يعود للدوري البلجيكي 9 دقيقة | ميركاتو
مدرب أنجولا: نيجيريا وكوت ديفوار الأقرب للفوز بكأس إفريقيا.. ومصر تأثرت بإصابة صلاح 15 دقيقة | كوت ديفوار 2023
تقرير ألماني: أرسنال يراقب عمر مرموش 44 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - العسقلاني يبدأ مشواره مع روستوف الروسي من دبي 48 دقيقة | الكرة المصرية
جناح مانشستر يونايتد ينضم إلى غرناطة ساعة | ميركاتو
الرياضية السعودية: رونالدو يغيب عن النصر أمام إنتر ميامي ساعة | سعودي في الجول
سكاي: ليون ينتظر رد بن رحمة بعد موافقة وست هام على رحيله ساعة | ميركاتو
الإسماعيلي: تعرضنا لأكبر أزمة في التاريخ.. وتعاقدنا مع 5 لاعبين 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 3 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 4 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي