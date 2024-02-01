أبو جبل يكشف حقيقة خلافه مع الشناوي وكهربا

الخميس، 01 فبراير 2024 - 11:08

كتب : FilGoal

احتفال محمد الشناوي ومحمد أبو جبل بالفوز على كوت ديفوار

كشف محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي البنك الأهلي حقيقة خلافه مع زميلاه محمود كهربا ومحمد الشناوي.

وقال أبو جبل عبر قناة "سي بي سي": "في البداية نعتذر للشعب المصري بالكامل على خروجنا من كأس أمم إفريقيا، كنا نتمنى التأهل للنهائي ولكن لم يحالفنا التوفيق".

وتأهل منتخب الكونغو الديموقراطية لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بالفوز على مصر بركلات الترجيح في دور الـ 16.

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وأوضح "لعبت لأندية إنبي وسموحة والزمالك والبنك الأهلي، ولا يوجد أي مشكلة حدثت بيني وبين أي لاعب أو حارس مرمى في مصر".

وواصل "كهربا لعب معي في نادي إنبي وهو صغير السن وأعتبره بمثابة شقيقي الأصغر. وحدث بيننا التحام خفيف في المران بعد مباراة كاب فيردي والأمر انتهى".

وأجاب "خلاف مع محمد الشناوي؟ الشناوي هو حارس مرمى كبير ونتواجد في معسكرات سويا منذ عام 2019، ولم يحدث بيني وبينه أي خلاف خلال السنوات الماضية بدليل ما حدث في النسخة السابقة بالكاميرون".

وتعرض الشناوي للإصاة بخلع في الكتف خلال مواجهة مصر أمام كاب فيردي التي أكمل دقائقها الأخيرة محمد أبو جبل قبل أن يبدأ في التشكيل الأساسي لمواجهة الكونغو الديموقراطية.

وسيلعب منتخب الكونغو الديموقراطية في ربع النهائي ضد غينيا يوم الجمعة المقبل.

محمد أبو جبل منتخب مصر كهربا الشناوي، الزمالك
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