مواعيد مباريات الخميس 1 فبراير.. النصر بواجه إنتر ميامي.. وكأس الرابطة وريال مدريد ويونايتد

يشهد اليوم الخميس العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم filgoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس 1 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

ويلعب النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو أمام إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي في مواجهة مرتقبة ضمن كأس موسم الرياض.

فيما تقام اليوم مباراتين في ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويلعب ريال مدريد أمام خيتافي ضمن الدوري الإسباني.

فيما يواجه مانشستر يونايتد نظيره وولفىرهامبتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

كأس الرابطة المصرية

سيراميكا كليوباترا × سموحة.. الساعة 4:30 عصرا وتذاع المباراة على اون تايم سبورتس.

المصري × بيراميدز.. الساعة 7:30 مساء وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس

كأس موسم الرياض

النصر × إنتر ميامي.. في تمام الساعة الثامنة مساء وتذاع المباراة على بي إن سبورتس و"إم بي سي" والسعودية الرياضية.

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد × ولفرهامبتون.. الساعة 10:15 وتذاع المباراة عل قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

خيتافي × ريال مدريد.. في تمام الساعة 10:0 مساء وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 3.