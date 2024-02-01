حاتم سكر: رحيلي عن الزمالك بعد 14 عاما صعب.. وفي انتظار الإعلان الرسمي

الخميس، 01 فبراير 2024 - 01:20

كتب : FilGoal

حاتم سكر - شباب الزمالك

وصف حاتم سكر لاعب الزمالك السابق قرار استغناء الزمالك عنه بالصعب، ولم يعرف كيفية تقبله.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حاتم سكر حصل على الاستغناء الخاص به من نادي الزمالك وبات لاعبا حرا.

وبات الإسماعيلي الوجهة الأقرب لحاتم سكر بعدما رحل عن صفوف الزمالك بعدما حصل على توقيعه لمدة سنتين ونصف، وفي انتظار الإعلان الرسمي.

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وقال حاتم سكر لاعب الزمالك السابق عبر صدى البلد: "صدر قرارا بالاستغناء عني في الواحدة والنصف مساءً ولم يكن أمامي سوى 24 ساعة من أجل إيجاد عرض آخر".

وأكمل "عبد الواحد السيد أبلغني والمشكلة كانت في الوقت، وكل من كان يسألني أقول له إنني مستمر مع النادي حتى 2025".

وأضاف "تواصل مع وكيلي أكثر من نادي، وفي انتظار إعلان النادي عن ضمي بشكل رسمي".

وأردف "هدفي اللعب في الأولمبياد وأشكر جمهور الزمالك وكل من ساندني، لم أعرف كيفية تقبل الأمر لأنني أتواجد في الزمالك منذ أن كان عمري 8 سنوات".

وواصل "الأمر كان صعبا بالنسبة لي وليس لدي أي مشكلة مع الزمالك".

وأكمل "تحدثت مع مدرب النادي الجديد في الشق النفسي، وأخبرني أنه يؤمن بقدراتي وأن يكون الفريق بوابتي لمنتخب مصر، وهذه المكالمة أثرت عليّ كثيرا".

وواصل "إيهاب جلال هو أول مدرب صعدني للفريق الأول مع الزمالك، وخضت أول مباراة مع الزمالك تحت قيادة باتريس كارتيرون".

وتابع "شيكابالا وعبد الشافي وأوباما ونبيل عماد أكثر من وقفوا بجواري في الفترة الأخيرة وخلال تواجدي في النادي، ومحمد عبد الشافي تواصل معي عقب الاستغناء عني".

وأتم "فيريرا وأوسوريو أكثر من أثرا بي خاصة فنيا في الزمالك".

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