خبر في الجول - جاستس أرثر معارا من سيراميكا كليوباترا إلى سموحة

الخميس، 01 فبراير 2024 - 01:10

كتب : عمرو نبيل

سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

أتم نادي سموحة اتفاقه بشأن التعاقد مع الغاني جاستس أرثر لاعب سيراميكا كليوباترا.

جوستيك أرثر

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
سموحة

وأعلن اتحاد الكرة مد فترة الانتقالات الشتوية حتى يوم 6 فبراير الجاري.

وحسبما علم فإن سموحة أتم اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا بشان استعارة أرثر حتى نهاية الموسم الجاري.

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وقرر سيراميكا التخلي عن خدمات أرثر لفتح الباب أمام قيد فيفور أكيم القادم من بلدية المحلة.

واحتاج سيراميكا كليوباترا للتخلص من أحد لاعبيه الأجانب بسبب امتلاكه 6 لاعبين أجانب.

FilGoal | جوستيك أرثر - لاعب نادي سيراميكا كليوباترا

ويضم سيراميكا كليوباترا كل من: الغاني جاستس أرثر والجزائري أحمد قندوسي والمغربي أحمد بلحاج والثنائي النيجيري جون إيبوكا وصديق أوجولا، بالإضافة لفيفور أكيم الوافد الجديد.

ومن الشباب تحت السن يضم: إيفو أديوي (19 عاما) وصامويل أمادي (20 عاما).

وبحسب لوائح موسم 2023-24 يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب بحد أقصى لفرق القسم الأول، و3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية المختلفة.

كما لا يجوز مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب سويا في مباراة واحدة للفريق الأول "باحتساب الأجانب تحت السن".

سموحة سيراميكا كليوباترا
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