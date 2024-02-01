خبر في الجول - جاستس أرثر معارا من سيراميكا كليوباترا إلى سموحة

أتم نادي سموحة اتفاقه بشأن التعاقد مع الغاني جاستس أرثر لاعب سيراميكا كليوباترا.

وأعلن اتحاد الكرة مد فترة الانتقالات الشتوية حتى يوم 6 فبراير الجاري.

وحسبما علم فإن سموحة أتم اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا بشان استعارة أرثر حتى نهاية الموسم الجاري.

وقرر سيراميكا التخلي عن خدمات أرثر لفتح الباب أمام قيد فيفور أكيم القادم من بلدية المحلة.

واحتاج سيراميكا كليوباترا للتخلص من أحد لاعبيه الأجانب بسبب امتلاكه 6 لاعبين أجانب.

ويضم سيراميكا كليوباترا كل من: الغاني جاستس أرثر والجزائري أحمد قندوسي والمغربي أحمد بلحاج والثنائي النيجيري جون إيبوكا وصديق أوجولا، بالإضافة لفيفور أكيم الوافد الجديد.

ومن الشباب تحت السن يضم: إيفو أديوي (19 عاما) وصامويل أمادي (20 عاما).

وبحسب لوائح موسم 2023-24 يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب بحد أقصى لفرق القسم الأول، و3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية المختلفة.

كما لا يجوز مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب سويا في مباراة واحدة للفريق الأول "باحتساب الأجانب تحت السن".