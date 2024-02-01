وكيله: الأهلي لم يتواصل لضم أحمد حمدي.. وموعد انضمامه لتدريب الزمالك

الخميس، 01 فبراير 2024 - 01:03

كتب : FilGoal

أحمد حمدي في ظهوره الأول بقميص مونتريال في الدوري الأمريكي أمام كولمبوس كرو

كشف حسام حمدي وكيل أحمد حمدي تفاصيل انضمام اللاعب لصفوف الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

أحمد حمدي

النادي : لاعب حر

الزمالك

وقال وكيل أحمد حمدي عبر قناة صدى البلد: "المفاوضات بدأت مبكرا مع حسين لبيب رئيس النادي وحسين السيد عضو مجلس الإدارة، وانتظرنا فتح باب القيد، والمفاوضات لم تأخذ وقتا مع اللاعب".

وأضاف "هذه خطوة جيدة لأحمد بعد موسمين ونصف في الدوري الأمريكي رفقة مونتريال، رأينا أن عودته عبر الزمالك ستضع اسمه على الخريطة مرة أخرى في مصر".

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وأكمل "كل اللاعبين الذين انضموا جيدين وستكون المنافسة شريفة والملعب سيحكم".

وأردف "حمدي سينضم للزمالك يوم الإثنين المقبل خلال المؤتمر الصحفي وسيبدأ التدريب يوم الثلاثاء المقبل".

وأتم "لم يحصل أي تواصل من جانب الأهلي لعودة أحمد حمدي، وشرف له ارتداء قميص أكبر قطبين في إفريقيا".

وبات أحمد حمدي لاعبا حرا بعد نهاية تعاقده مع مونتريال الكندي.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق إن الزمالك اقترب من الوصول إلى اتفاق مع أحمد حمدي لاعب الأهلي السابق في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

ولعب حمدي 18 مباراة مع الفريق الأول للنادي الأهلي

وسجل 3 أهداف قبل رحيله في يناير 2019 لصفوف الجونة الذي خاض معه 42 مباراة وسجل 7 أهداف.

وخاض حمدي تجربته الاحترافية مع مونتريال الذي يشارك في منافسات الدوري الأمريكي في يناير 2022.

ولعب أحمد حمدي بصفوف مونتريال 53 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع آخر.

أحمد حمدي الزمالك مونتريال
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