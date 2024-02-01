وكيله: عرض قطري لـ محمد عبد المنعم وفي انتظار رد الأهلي

الخميس، 01 فبراير 2024 - 00:55

كتب : FilGoal

السوبر المصري - الأهلي - سيراميكا - محمد عبد المنعم

كشف حسام حمدي وكيل محمد عبد المنعم وصول عرض قطري لضم المدافع الدولي في سوق الانتقالات الشتوية.

وقال حمدي عبر صدى البلد: "وصل عرض من نادي قطر القطري مقابل 2.5 مليون دولار لضم محمد عبد المنعم وانتظار رد الأهلي".

وأضاف "اللاعب يريد خوض تجربة الاحتراف، وهو تحت أمر النادي".

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وأكمل "لا أعرف كيف يفكر الأهلي وسننتظر رد النادي من أجل الوصول لحل، والقيد ممتد في قطر حتى 5 فبراير".

وأتم "الأهلي آجل جلسة تمديد تعاقد عبد المنعم مع الأهلي لما بعد أمم إفريقيا وننتظر عقد الجلسة".

المدافع الدولي البالغ 24 عاما يمتد تعاقده مع الأهلي حتى يونيو 2025.

وخاض عبد المنعم 17 مباراة بقميص الأهلي الموسم الجاري.

وكان عنصرا أساسيا بقميص منتخب مصر في أمم إفريقيا 2023 وخاض المباريات الأربع.

وإجمالا خاض 87 مباراة بقميص الأهلي سجل 6 أهداف وتوج بـ 6 ألقاب.

محمد عبد المنعم الأهلي حسام حمدي
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