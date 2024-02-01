التعديل الثالث.. موعد جديد لغلق باب الانتقالات الشتوية

الخميس، 01 فبراير 2024 - 00:34

كتب : حامد وجدي

اتحاد الكرة المصري

عدل اتحاد الكرة المصري موعد إغلاق باب الانتقالات الشتوية الجارية للمرة الثالثة.

وكانت الساعة الثالثة عصر الأربعاء 1 فبراير الموعد الأول لغلق فترة الانتقالات الشتوية.

وتم مد فترة الانتقالات حتى الساعة العاشرة مساء من اليوم ذاته وكان ذلك التعديل الأول.

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ثم عدل اتحاد الكرة موعد غلق فترة الانتقالات إلى الساعة الثانية عشر منتصف الليل من يوم الأربعاء.

وأعلن اتحاد الكرة تعديل موعد غلق باب الانتقالات الشتوية مجددا إلى يوم الثلاثاء 6 فبراير.

لا يتوفر وصف.

وجاء قرار اتحاد الكرة تأكيدا لإنفراد FilGoal.com بتحديد يوم 6 فبراير الجاري موعدا لغلق فترة الانتقالات الشتوية في الدوري الممتاز.

وكذلك تحديد يوم 11 فبراير الجاري موعدا لغلق باب الانتقالات في باقي الأقسام.

وشهدت فترة الانتقالات الشتوية مجموعة من الصفقات القوية ، وجاء على رأسها تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد قاما من بيراميدز.

فيما عزز الأهلي صفوفه بضم عمر كمال عبد الواحد قادما من مودرن فيوتشر ووسام أبو علي لاعب سيريوس السويدي.

الأهلي الزمالك اتحاد الكرة
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