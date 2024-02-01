خبر في الجول - الزمالك يعير كريم عبد الحق لـ الترسانة.. وبند للبيع النهائي

انضم كريم عبد الحق من الزمالك إلى الترسانة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع، حسبما علم FilGoal.com.

ومع نهاية الموسم يحق للاعب والنادي تفعيل بند الانتقال النهائي بعقد يمتد لمدة موسمين.

وسبق أن طلب الداخلية ضم اللاعب لنهاية الموسم حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق لكن التعاقد لم يتم.

ورحل عن صفوف الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية الجارية كل من محمد عبد الغني صوب البنك الأهلي.

وحصل حاتم سكر على الاستغناء الخاص به ووقع لمدة موسمين ونصف للإسماعيلي عقب فك أزمة القيد.

كما رحل عمرو السيسي وعلي ياسر ومحمد عبد الله إلى مودرن فيوتشر، ومحمد طارق إلى المصري.

كما فسخ النادي تعاقد عبد الله جمعة بالتراضي ليصبح لاعبا حرا.

كما أعير الثنائي مصطفى شكري ومحمد حسام "بيسو" للسكة الحديد.

وينافس الترسانة في دوري الدرجة الثانية ب من أجل بطاقة التأهل الأخيرة للدوري المصري.