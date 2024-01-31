المقاولون العرب يتعاقد مع أسامة النجار

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 23:39

كتب : عمرو نبيل

أسامة النجار - المقاولون العرب

أتم نادي المقاولون العرب إجراءات التعاقد مع أسامة النجار قادما من طنطا.

ويواصل المقاولون العرب تدعيم صفوفه خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

وأعلن طنطا موافقته على انتقال أسامة النجار لصفوف المقاولون العرب على سبيل الإعارة.

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اللاعب صاحب الـ23 عاما هو أحد أبناء قطاع الناشئين بنادي طنطا.

وكان المقاولون العرب أتم تعاقده مع فراس بن عيفية لاعب البنك الأهلي السابق لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن المقاولون قد أتم اتفاقه مع محمد عنتر لاعب سيراميكا كليوباترا ومحمد الشبراوي لاعب الإسماعيلي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويحتل المقاولون المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز الـ 15 غير المؤدي للهبوط.

طنطا أسامة النجار
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