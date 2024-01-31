خبر في الجول - بعد 25 دقيقة مع الاتحاد.. الشيخ يتمم انتقاله لـ الإسماعيلي

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 23:33

كتب : عمرو نبيل

أحمد الشيخ - الاتحاد

أتم أحمد الشيخ لاعب الاتحاد السكندري انتقاله إلى الإسماعيلي.

وخاض الشيخ 25 دقيقة فقط بقميص الاتحاد منذ انتقاله في أغسطس الماضي.

وعلم FilGoal.com أن أحمد الشيخ قد تنازل مستحقاته لدى الاتحاد من أجل إتمام انتقاله إلى الإسماعيلي.

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وكانت آخر محطات أحمد الشيخ في مسيرته هي الانتقال لنادي بريبرام التشيكي قبل العودة للدوري المصري عبر بوابة الاتحاد.

وقبل مسيرة الشيخ في التشيك كان قد لعب لصفوف المصري.

وخاض أحمد الشيخ 38 مباراة مع المصري في مختلف المسابقات وساهم في عشرة أهداف.

ونجح الشيخ في تسجيل أربعة أهداف وصناعة ستة آخرين منذ انضمامه إلى الفريق البورسعيدي.

ولعب الشيخ في 11 مباراة مع المصري في الموسم المنقضي في مسابقة الدوري.

وسجل اللاعب هدفا واحدا في ذلك الموسم كان في شباك الزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري بينما صنع هدفا أمام إنبي.

الدوري المصري الاتحاد الإسماعيلي أحمد الشيخ
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