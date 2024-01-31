المصري يضم محمد طارق

بدأ مسيرته في نادي الطالبية ومنه انتقل إلى حدائق الأهرام واستمر لمدة موسمين قبل العودة إلى الطالبية، ومع الطالبية كان يلعب مع فريق مواليد 2000 وهو أكبر من سنه بعامين بسبب عدم تأسيس دوري لعمره بعد.

شاهده سامي الشيشيني مع الطالبية وضمه إلى الزمالك عام 2013 وكان عمره 11 عاما.

بعد انضمامه تواجد طارق باستمرار مع منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين.

أول تصعيد له مع الفريق الأول جاء على يد باتريس كارتيرون، الذي ضمه إلى التدريبات تمهيدا للدفع به في كأس الرابطة.

وبالفعل لعب طارق مباراتين في كأس الرابطة بمركز الظهير الأيمن، أمام سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.

شارك مع الزمالك للمرة الأولى في الدوري بالموسم قبل الماضي ضد البنك الأهلي.

في الموسم الماضي حصل طارق على فرصة أكبر خاصة تحت قيادة خوان كارلوس أوسوريو.

يمتاز طارق بقدرته على اللعب كقلب دفاع أو ظهير أيمن.

كان من العناصر الأساسية لمنتخب مصر الأولمبي الذي حصل على المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والذي تأهل لأولمبياد باريس 2024.