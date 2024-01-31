المصري يضم محمد طارق
الأربعاء، 31 يناير 2024 - 23:10
كتب : FilGoal
أعلن نادي المصري ضم محمد طارق قادما من الزمالك لمدة موسمين.
محمد طارق
النادي : المصري
محمد طارق البالغ من العمر 21 عاما بدأ مسيرته مع الزمالك في الموسم قبل الماضي.
ويجيد محمد طارق اللعب في مركز الظهير الأيمن، وكذلك مركز قلب الدفاع.
وبشكل عام لعب محمد طارق مع الزمالك 26 مباراة في مختلف البطولات.
وكان المصري تعاقد رسميا في فترة الانتقالات الشتوية الجارية مع صلاح محسن بعد رحيله من الأهلي، وحسين فيصل من سموحة والتونسي معتز زدام من الترجي التونسي.
من هو محمد طارق؟
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