خبر في الجول - الزمالك يقيد ترافيس موتيابا.. ومدة التعاقد

تسلم نادي الزمالك البطاقة الدولية الخاصة باللاعب الأوغندي ترافيس موتيابا.

ويواصل الزمالك تدعيم صفوفه خلال الساعات الاخيرة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن البطاقة الدولية لـ موتيابا وصلت وتم قيد اللاعب الشاب في قائمة الفريق.

ووقع موتيابا على عقود انضمامه لنادي الزمالك لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق اللاعب متواجد حاليا في القاهرة في القاهرة تمهيدا للانضمام للزمالك.

الصفقة كلفت الزمالك نحو 220 ألف دولار للتعاقد مع لاعب كامبالا سيتي الأوغندي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

صاحب الـ 18 عاما كان قريبا من الانضمام لدينامو تبليسي الجورجي ولكن الصفقة توقفت ليحسم الزمالك الصفقة.

لاعب الجناح شارك في 9 مباريات سابقة بقميص منتخب أوغندا الأول على الرغم من عدم تخطيه الـ 18 عاما.