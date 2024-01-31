خبر في الجول - الزمالك يقيد ترافيس موتيابا.. ومدة التعاقد

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 22:57

كتب : إبراهيم رمضان

ترافيس - موتيابا

تسلم نادي الزمالك البطاقة الدولية الخاصة باللاعب الأوغندي ترافيس موتيابا.

ويواصل الزمالك تدعيم صفوفه خلال الساعات الاخيرة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن البطاقة الدولية لـ موتيابا وصلت وتم قيد اللاعب الشاب في قائمة الفريق.

أخبار متعلقة:
الزمالك يعلن إقامة مؤتمر صحفي بحضور لبيب ومجلس الإدارة كرة يد - فودافون تكرم أبطال منتخب مصر بعد الفوز بأمم إفريقيا خبر في الجول - الزمالك يسعى لضم جناح منتخب سوريا بعد ارتباطه بـ الأهلي والزمالك سابقا.. بلدية المحلة يضم محمد الناهيري

ووقع موتيابا على عقود انضمامه لنادي الزمالك لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق اللاعب متواجد حاليا في القاهرة في القاهرة تمهيدا للانضمام للزمالك.

الصفقة كلفت الزمالك نحو 220 ألف دولار للتعاقد مع لاعب كامبالا سيتي الأوغندي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

صاحب الـ 18 عاما كان قريبا من الانضمام لدينامو تبليسي الجورجي ولكن الصفقة توقفت ليحسم الزمالك الصفقة.

لاعب الجناح شارك في 9 مباريات سابقة بقميص منتخب أوغندا الأول على الرغم من عدم تخطيه الـ 18 عاما.

الزمالك ترافيس موتيابا
نرشح لكم
حاتم سكر: رحيلي عن الزمالك بعد 14 عاما صعب.. وفي انتظار الإعلان الرسمي خبر في الجول - جاستس أرثر معارا من سيراميكا كليوباترا إلى سموحة وكيله: الأهلي لم يتواصل لضم أحمد حمدي.. وموعد انضمامه لتدريب الزمالك وكيله: عرض قطري لـ محمد عبد المنعم وفي انتظار رد الأهلي التعديل الثالث.. موعد جديد لغلق باب الانتقالات الشتوية خبر في الجول - الزمالك يعير كريم عبد الحق لـ الترسانة.. وبند للبيع النهائي الأهلي يقيد وسام أبو علي وسداسي الشباب في قائمة أبطال إفريقيا المقاولون العرب يتعاقد مع أسامة النجار
أخر الأخبار
حاتم سكر: رحيلي عن الزمالك بعد 14 عاما صعب.. وفي انتظار الإعلان الرسمي 8 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - جاستس أرثر معارا من سيراميكا كليوباترا إلى سموحة 8 ساعة | الكرة المصرية
وكيله: الأهلي لم يتواصل لضم أحمد حمدي.. وموعد انضمامه لتدريب الزمالك 8 ساعة | الدوري المصري
وكيله: عرض قطري لـ محمد عبد المنعم وفي انتظار رد الأهلي 9 ساعة | الدوري المصري
التعديل الثالث.. موعد جديد لغلق باب الانتقالات الشتوية 9 ساعة | الكرة المصرية
رغم رباعية نونيز في العارضة.. ليفربول يكتسح تشيلسي بالدوري الإنجليزي 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الزمالك يعير كريم عبد الحق لـ الترسانة.. وبند للبيع النهائي 9 ساعة | الدوري المصري
الأهلي يقيد وسام أبو علي وسداسي الشباب في قائمة أبطال إفريقيا 10 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 3 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 4 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي