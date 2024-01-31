الزمالك يعلن إقامة مؤتمر صحفي بحضور لبيب ومجلس الإدارة

أعلن نادي الزمالك عقد مؤتمر صحفي بحضور حسين لبيب رئيس النادي وجميع أعضاء مجلس الإدارة.

وسيقام المؤتمر الصحفي يوم الإثنين المقبل في السابعة مساءً بحضور حسين لبيب وجميع أعضاء مجلس الإدارة، للحديث عن بعض الملفات الهامة .

ومن المقرر أن تُذاع وقائع المؤتمر الصحفي على الهواء عبر قناة نادي الزمالك.‎

يذكر أن الزمالك أعلن من قبل فتح باب القيد بعد حل الأزمات السابقة لدى فيفا.

وحتى الآن ضم الزمالك كل من: عبد الله السعيد من بيراميدز ومحمد شحاتة من طلائع الجيش ومحمد عاطف من طنطا ومهاب ياسر من الداخلية وناصر ماهر من مودرن فيوتشر.

ويقترب الزمالك من ضم مصطفى أشرف قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يحاول استعارة محمود الأسود من نادي الكرامة قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد.