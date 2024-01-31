بعد ارتباطه بـ الأهلي والزمالك سابقا.. بلدية المحلة يضم محمد الناهيري

أعلن نادي بلدية المحلة ضم المغربي محمد الناهيري قادما في صفقة انتقال حر.

محمد ناهيري النادي : بلدية المحلة بلدية المحلة

وسبق للناهيري اللعب لصفوف الوداد والرجاء والدفاع الجديدي في المغرب والعين السعودي.

وجاءت تجربته الأخيرة بقميص نهضة الزمامرة وفسخ تعاقده في سبتمبر الماضي.

وخاض المدافع الذي يشغل أيضا مركز الظهير 234 مباراة في مسيرته مع الأندية سجل 44 هدفا وصنع 15.

وتوج من قبل بلقب أمم إفريقيا للمحليين مع المغرب، وحصد لقب السوبر الإفريقي مع الوداد في 2017.

الدولي المغربي "محمد الناهيري" ينضم لبلدية المحلة في صفقة انتقال حر 🔴✍🏻 مرحبًا بك في النادي الملكي 👑👋🏻#BaladiyatElMahallaSC | #بلدية_المحلة pic.twitter.com/YibqgJdg9Q — Baladiyt ElMahalla SC (@Baladiya1sc) January 31, 2024

وارتبط اللاعب في أوقات سابقة بالانتقال للأهلي والزمالك وهو ما لم يتم.

وضم بلدية المحلة في سوق الانتقالات الحالية كل من علاء يحيى وإسلام المزين من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة وكريم ممدوح من الجونة وإيمانويل إيهيزو من سموحة.

كما ضم وحيد محسن قادما من نادي الصقر السعودي في صفقة انتقال حر.