بعد ارتباطه بـ الأهلي والزمالك سابقا.. بلدية المحلة يضم محمد الناهيري

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 22:19

كتب : FilGoal

محمد الناهيري الرجاء

أعلن نادي بلدية المحلة ضم المغربي محمد الناهيري قادما في صفقة انتقال حر.

محمد ناهيري

النادي : بلدية المحلة

بلدية المحلة

وسبق للناهيري اللعب لصفوف الوداد والرجاء والدفاع الجديدي في المغرب والعين السعودي.

وجاءت تجربته الأخيرة بقميص نهضة الزمامرة وفسخ تعاقده في سبتمبر الماضي.

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وخاض المدافع الذي يشغل أيضا مركز الظهير 234 مباراة في مسيرته مع الأندية سجل 44 هدفا وصنع 15.

وتوج من قبل بلقب أمم إفريقيا للمحليين مع المغرب، وحصد لقب السوبر الإفريقي مع الوداد في 2017.

وارتبط اللاعب في أوقات سابقة بالانتقال للأهلي والزمالك وهو ما لم يتم.

وضم بلدية المحلة في سوق الانتقالات الحالية كل من علاء يحيى وإسلام المزين من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة وكريم ممدوح من الجونة وإيمانويل إيهيزو من سموحة.

كما ضم وحيد محسن قادما من نادي الصقر السعودي في صفقة انتقال حر.

الدوري المصري بلدية المحلة محمد الناهيري
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