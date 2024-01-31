دقيقة واحدة تكفي.. روكي يقتنص الفوز لـ برشلونة أمام أوساسونا
الأربعاء، 31 يناير 2024 - 22:07
كتب : FilGoal
اقتنص فيتور روكي صفقة برشلونة الجديدة، ثلاث نقاط ثمينة للفريق الكتالوني على حساب أوساسونا.
فيتور روكي
النادي : برشلونة
وتغلب برشلونة على ضيفه أوساسونا بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.
وشارك روكي بديلا في الدقيقة 62 قبل أن يخطف الفوز برأسية رائعة في الدقيقة 63 من صناعة جواو كانسيلو.
ورفع برشلونة رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بعد 22 جولة.
وتجمد رصيد أوساسونا عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.
وتعرض برشلونة لضربة قوية مبكرا إذا تعرض فيران توريس لإصابة قوية في الدقيقة السابعة.
وخرج توريس باكيا وشارك فيرمين لوبيز بدلا منه.
ودفع تشافي بفيتور روكي في الدقيقة 62 ليضع بصمته سريعا بهدف في الدقيقة 63.
البرازيلي فيتو روكي يسجل أولى أهدافه مع برشلونة ⚽️🔥#الدوري_الإسباني | #برشلونة pic.twitter.com/4nokgefUbN— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 31, 2024
وتعرض يوناي جارسيا قائد أوساسونا للطرد في الدقيقة 67 بعد اعتراض روكي.
وكاد أوساسونا أن يخطف التعادل في الدقيقة 77 بعد تسديدة قوية من جون مونكايولا.
وسجل روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 79 ولكن ألغى حكم اللقاء الهدف بداعي التسلل.
ويلعب برشلونة مباراته المقبلة يوم السبت أمام ألافيس ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين.