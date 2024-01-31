دقيقة واحدة تكفي.. روكي يقتنص الفوز لـ برشلونة أمام أوساسونا

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 22:07

كتب : FilGoal

فيتور روكي - برشلونة أمام أوساسونا

اقتنص فيتور روكي صفقة برشلونة الجديدة، ثلاث نقاط ثمينة للفريق الكتالوني على حساب أوساسونا.

فيتور روكي

النادي : برشلونة

برشلونة

وتغلب برشلونة على ضيفه أوساسونا بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

وشارك روكي بديلا في الدقيقة 62 قبل أن يخطف الفوز برأسية رائعة في الدقيقة 63 من صناعة جواو كانسيلو.

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ورفع برشلونة رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بعد 22 جولة.

وتجمد رصيد أوساسونا عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتعرض برشلونة لضربة قوية مبكرا إذا تعرض فيران توريس لإصابة قوية في الدقيقة السابعة.

وخرج توريس باكيا وشارك فيرمين لوبيز بدلا منه.

ودفع تشافي بفيتور روكي في الدقيقة 62 ليضع بصمته سريعا بهدف في الدقيقة 63.

وتعرض يوناي جارسيا قائد أوساسونا للطرد في الدقيقة 67 بعد اعتراض روكي.

وكاد أوساسونا أن يخطف التعادل في الدقيقة 77 بعد تسديدة قوية من جون مونكايولا.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 79 ولكن ألغى حكم اللقاء الهدف بداعي التسلل.

ويلعب برشلونة مباراته المقبلة يوم السبت أمام ألافيس ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين.

برشلونة الدوري الإسباني فيتور روكي
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