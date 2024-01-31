كأس الرابطة - الاتحاد إلى نصف النهائي للمرة الثانية تواليا على حساب إنبي

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 21:55

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

تأهل الاتحاد السكندري لنصف نهائي كأس الرابطة للموسم الثاني على التوالي بالتفوق على إنبي بهدفين دون رد.

وانتصر زعيم الثغر بثنائية خالد الغندور وعبد الغني محمد.

وسيلتقي الاتحاد مع الفائز من لقاء سيراميكا كليوباترا وسموحة في نصف النهائي.

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وانتهى الشوط الأول سلبيا بين الفريقين.

فردت العارضة فرصة رفيق كابو في الدقيقة 19 لصالح إنبي.

وتصدى عبد الرحمن سمير حارس إنبي لتسديدة عبد الغني محمد على الطائر في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الاتحاد لكن عقب مطالعة تقنية الفيديو احتسب خطأ من خارج منطقة الجزاء.

وسدد خالد الغندور الركلة الحرة المباشرة في شباك إنبي مسجلا ببراعة الهدف الأول لزعيم الثغر في الدقيقة 72.

وقبل 9 دقائق على نهاية اللقاء أضاف عبد الغني محمد الهدف الثاني بعدما تلقي تمريرة طولية من بنيامين بواتنج وسدد في الشباك.

وبذلك سيلتقي طلائع الجيش مع الفائز من مباراة المصري وبيراميدز في نصف النهائي.

وستقام مباراتي نصف النهائي يوم 6 فبراير المقبل.

إنبي الاتحاد كأس الرابطة
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