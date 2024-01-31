خبر في الجول - الزمالك يسعى لضم جناح منتخب سوريا

يسعى نادي الزمالك للتعاقد مع السوري محمود الأسود قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

ويغلق باب الانتقالات الشتوية في الثانية عشر منتصف الليل من اليوم الأربعاء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يحاول استعارة محمود الأسود من نادي الكرامة قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد.

وأشاد هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا ومساعده محمود فايز، بقدرات اللاعب بعدما تم الاستفسار عنه من جانب مسؤولي الزمالك.

الجناح صاحب الـ20 عاما يتواجد مع منتخب سوريا في منافسات النسخة الحالية من كأس آسيا.

وشارك الأسود خلال المباريات الأربعة لمنتخب سوريا في كأس آسيا، وآخرها مساء الأربعاء أمام إيران ضمن ثمن النهائي.

وودع منتخب سوريا منافسات كأس آسيا بعدما خسر من إيران بركلات الترجيح.