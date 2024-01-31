العقدة مستمرة.. إيران تنهي مغامرة سوريا في كاس آسيا بركلات الترجيح

أنهى منتخب إيران مغامرة سوريا في منافسات النسخة الحالية من كأس آسيا.

وفاز منتخب إيران على نظيره السوري 5-3 بركلات الترجيح في ثمن نهائي كاس آسيا.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وسجل مهدي طارمي هدف إيران من ركلة جزاء عند الدقيقة 33، فيما عدل عمر خربين النتيجة بالطريقة ذاتها في الدقيقة 39.

ومنحت ركلات الترجيح بطاقة التأهل إلى ربع النهائي لمنتخب إيران بعدما سجل لاعبوه 5 ركلات فيما أهدر فهد اليوسف ركلة جزاء لمنتخب سوريا.

ورسخ منتخب غيران عقدته التاريخية وحقق الفوز رقم 19 من أصل 31 مباراة خاضها الفريقين.

فيما حقق منتخب سوريا فوزا وحيدا على إيران، مقابل 11 مباراة انتهت بنتيجة التعادل.

وشهت المباراة تعرض مهدي طارمي هداف منتخب إيران للطرد ليتاكد غيابه عن مواجهة اليابان في ربع النهائي.

ويلعب منتخب إيران أمام اليابان في مواجهة مرتقبة ضمن ربع نهائي كأس آسيا.

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