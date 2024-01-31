خبر في الجول - سيجتمع مع إيهاب جلال مجددا.. إريك ترواري في مقر الإسماعيلي

يتواجد البوركينابي إريك ترواري في مقر الإسماعيلي للانضمام لصفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

إريك تراوري النادي : بيراميدز الإسماعيلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن البوركينابي سينضم في صفقة انتقال حر.

وقضى تراوري الموسم الماضي معارا لصفوف إنبي من بيراميدز، وعقب نهاية الموسم عاد لبيراميدز لكن لم يتم قيده في قائمة الفريق.

وسيجتمع لاعب الوسط البالغ 27 عاما مع إيهاب جلال مجددا حيث لعب تحت قيادته 47 مباراة وسجل 7 وصنع 8 مع مصر للمقاصة وبيراميدز.

وإجمالا خاض تراوري 188 مباراة في الدوري المصري بقمصان أسوان ومصر للمقاصة وإنبي وبيراميدز.

وسجل 35 هدفا وصنع 24 في جميع المسابقات.

وبقمصان الأندية المصرية خاض 236 مباراة سجل 44 هدفا وصنع 27.

وارتدى قميص بوركينا فاسو في 15 مباراة دولية وشارك في أمم إفريقيا 2021 والتي حل بها فريقه رابعا ويمتلك هدفا دوليا وحيدا.