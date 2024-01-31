رئيس النجوم لـ في الجول: سيراميكا ضم نور علاء الدين.. وسيكون خليفة صلاح في أوروبا

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 20:59

كتب : رضا السنباطي

سيراميكا كليوباترا - بيان رسمي

أعلن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم انتقال نور علاء الدين صوب سيراميكا كليوباترا في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الطويلة لـ FilGoal.com: "سيراميكا كليوباترا حصل على خدمات نور علاء الدين بعد دفع المقابل المادي".

وأكمل "يمتاز بالسرعة العالية، وأتوقع إنه لن يُكمل مشواره في الدوري المصري بل سيكون خليفة محمد صلاح في أوروبا".

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وأردف "اللاعب من مواليد 2003 ويشارك في مركز الجناح، وسجل من قبل هدفين في شباك الإسماعيلي وسموحة في كأس مصر".

وأتم "اللاعب من اكتشافات دوري المدراس وانضم لصفوف النجوم".

وضم سيراميكا في سوق الانتقالات الشتوية الجارية كل من فيفور أكيم من بلدية المحلة وعلاء شعبان من مصر للتأمين وإبراهيم محمد من العبور ونور علاء من النجوم وأعاد أحمد بلحاج من الإعارة قادما من الجونة.

سيراميكا كليوباترا نور علاء الدين
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