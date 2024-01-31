خبر في الجول - الإسماعيلي يقترب من ضم حاتم سكر.. ومدافع مصر للمقاصة

اقترب نادي الإسماعيلي من ضم حاتم سكر ظهير أيسر الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حاتم سكر حصل على الاستغناء الخاص به من نادي الزمالك وبات لاعبا حرا.

وبات الإسماعيلي الوجهة الأقرب لحاتم سكر بعدما رحل عن صفوف الزمالك بعدما حصل على توقيعه لمدة سنتين ونصف.

كما حصل الإسماعيلي على خدمات عبد الكريم شحاتة مدافع مصر للمقاصة لمدة 3 سنوات.

وعزز الإسماعيلي صفوفه بضم المدافع صاحب الـ22 عاما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن الإسماعيلي اليوم الأربعاء نجاح مجلس إدارته في حل أزمة إيقاف القيد عن الفريق.

وأشار النادي في بيان مرسل للصحفيين إلى أنه نجح في سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات.

وجاء بيان النادي كالتالي

تمكن مجلس إدارة النادي من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادي مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.

وسدد الإسماعيلي مستحقات كل من التونسي نور الزمان الزموري، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، والناميبي بينسون شيلونجو، بالإضافة إلى سداد مستحقات نادي كورهوجو الإيفواري الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالي، ومستحقات نادي ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بعد مرور 10 مباريات.