دايلي ميل: مورينيو يريد العودة لـ مانشستر يونايتد "لإكمال عمله غير المنتهي"

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 20:26

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

يأمل البرتغالي جوزيه مورينيو في العودة من جديد لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية إن البرتغالي يريد إنهاء عمله غير المكتمل بعدما رحل من أولد ترافورد في ديسمبر 2018.

وأشار التقرير إلى أن البرتغالي متحمس للعمل تحت الإدارة الرياضية الجديدة للشياطين الحمر مع السير جيم راتكليف.

أخبار متعلقة:
نابولي يستبعد التعاقد مع مورينيو ماركا: مورينيو لن يدرب الشباب السعودي الرياضية: مورينيو وافق على تدريب الشباب السعودي.. وجروهي يقترب تقرير: مورينيو على رأس أولويات الشباب السعودي

وأوضح التقرير من صديق مقرب من مورينو قائلا: "طموحه هو العودة لمانشستر يونايتد، يشعر أن عمله لم يُكتمل ويريد استكمال مهمته".

وتولى مورينيو تدريب يونايتد عقب رحيل لويس فان جال في 2016، وحقق 3 ألقاب.

وعقب رحيله في منتصف الموسم الثالث درّب مورينيو كل من توتنام وروما.

ويحتل يونايتد المركز التاسع برصيد 32 نقطة من 21 مباراة.

وارتبط اسم مورينيو في الأيام الأخيرة بتدريب الشباب السعودي ونابولي الإيطالي.

وقال أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي في وقت سابق: "التعاقد مع مورينيو؟ غير صحيح كل ما يثار مجرد شائعات".

مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو
نرشح لكم
حاتم سكر: رحيلي عن الزمالك بعد 14 عاما صعب.. وفي انتظار الإعلان الرسمي وكيله: الأهلي لم يتواصل لضم أحمد حمدي.. وموعد انضمامه لتدريب الزمالك وكيله: عرض قطري لـ محمد عبد المنعم وفي انتظار رد الأهلي خبر في الجول - الزمالك يعير كريم عبد الحق لـ الترسانة.. وبند للبيع النهائي خبر في الجول - بعد 25 دقيقة مع الاتحاد.. الشيخ يتمم انتقاله لـ الإسماعيلي المصري يضم محمد طارق الزمالك يعلن إقامة مؤتمر صحفي بحضور لبيب ومجلس الإدارة بعد ارتباطه بـ الأهلي والزمالك سابقا.. بلدية المحلة يضم محمد الناهيري
أخر الأخبار
حاتم سكر: رحيلي عن الزمالك بعد 14 عاما صعب.. وفي انتظار الإعلان الرسمي 4 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - جاستس أرثر معارا من سيراميكا كليوباترا إلى سموحة 15 دقيقة | الكرة المصرية
وكيله: الأهلي لم يتواصل لضم أحمد حمدي.. وموعد انضمامه لتدريب الزمالك 22 دقيقة | الدوري المصري
وكيله: عرض قطري لـ محمد عبد المنعم وفي انتظار رد الأهلي 30 دقيقة | الدوري المصري
التعديل الثالث.. موعد جديد لغلق باب الانتقالات الشتوية 50 دقيقة | الكرة المصرية
رغم رباعية نونيز في العارضة.. ليفربول يكتسح تشيلسي بالدوري الإنجليزي 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الزمالك يعير كريم عبد الحق لـ الترسانة.. وبند للبيع النهائي ساعة | الدوري المصري
الأهلي يقيد وسام أبو علي وسداسي الشباب في قائمة أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 3 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 4 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي