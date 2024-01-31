دايلي ميل: مورينيو يريد العودة لـ مانشستر يونايتد "لإكمال عمله غير المنتهي"

يأمل البرتغالي جوزيه مورينيو في العودة من جديد لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية إن البرتغالي يريد إنهاء عمله غير المكتمل بعدما رحل من أولد ترافورد في ديسمبر 2018.

وأشار التقرير إلى أن البرتغالي متحمس للعمل تحت الإدارة الرياضية الجديدة للشياطين الحمر مع السير جيم راتكليف.

وأوضح التقرير من صديق مقرب من مورينو قائلا: "طموحه هو العودة لمانشستر يونايتد، يشعر أن عمله لم يُكتمل ويريد استكمال مهمته".

وتولى مورينيو تدريب يونايتد عقب رحيل لويس فان جال في 2016، وحقق 3 ألقاب.

وعقب رحيله في منتصف الموسم الثالث درّب مورينيو كل من توتنام وروما.

ويحتل يونايتد المركز التاسع برصيد 32 نقطة من 21 مباراة.

وارتبط اسم مورينيو في الأيام الأخيرة بتدريب الشباب السعودي ونابولي الإيطالي.

وقال أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي في وقت سابق: "التعاقد مع مورينيو؟ غير صحيح كل ما يثار مجرد شائعات".