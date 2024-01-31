عاد إلى الدوري من جديد.. بازوكا يعزز دفاعات زد

أتم نادي زد إجراءات التعاقج مع محمد السيد بازوكا قادما من غزل المحلة.

ويواصل زد تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تلق أبوابها في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء.

وأعلن نادي زد تعاقده مع بازوكا بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من غزل المحلة أحد أندية دوري المحترفين (الدرجة الثانية).

ويملك بازوكا تجربة كبيرة في الدوري المصري وسبق له اللعب لأندية الزمالك والاتحاد والإنتاج الحربي قبل الانتقال لغزل المحلة.

المدافع صاحب الـ30 عاما خاض 204 مباراة في مسابقة الدوري طوال مسيرته.

وخاض بازوكا 204 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 4 آخرين.