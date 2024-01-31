تشكيل برشلونة - كوبارسي يقود الدفاع.. وليفاندوفسكي في الهجوم

يواصل تشافي هيرنانديز الاعتماد على باو كوبارسي في قلب الدفاع لـ برشلونة ضد أوساسونا في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

ويلتقي الفريقان في الثامنة مساءً على ملعب لويس كومبانيس.

وجاء تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: إينياكي بنيا

الدفاع: جواو كانسيلو - باو كوبارسي - رونالد أراوخو - جول كوندي

الوسط: بيدري - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين جمال

وعلى المقاعد البدلاء: أندير أسترالاجا - مارك كاسادو - أندريس كريستنسين - هيكتور فورت - أوناي هيرنانديز - ديوجو كوشين - فيرمن لوبيز - أوريل روميرو - فيتور روكي

ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 44 نقطة من 21 مباراة.

فيما يحتل أوساسونا برصيد 26 نقطة المركز الـ 12.