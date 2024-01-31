تشكيل برشلونة - كوبارسي يقود الدفاع.. وليفاندوفسكي في الهجوم
الأربعاء، 31 يناير 2024 - 19:41
كتب : FilGoal
يواصل تشافي هيرنانديز الاعتماد على باو كوبارسي في قلب الدفاع لـ برشلونة ضد أوساسونا في الجولة 20 من الدوري الإسباني.
ويلتقي الفريقان في الثامنة مساءً على ملعب لويس كومبانيس.
وجاء تشكيل برشلونة:
حراسة المرمى: إينياكي بنيا
الدفاع: جواو كانسيلو - باو كوبارسي - رونالد أراوخو - جول كوندي
الوسط: بيدري - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان
الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين جمال
وعلى المقاعد البدلاء: أندير أسترالاجا - مارك كاسادو - أندريس كريستنسين - هيكتور فورت - أوناي هيرنانديز - ديوجو كوشين - فيرمن لوبيز - أوريل روميرو - فيتور روكي
ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 44 نقطة من 21 مباراة.
فيما يحتل أوساسونا برصيد 26 نقطة المركز الـ 12.
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