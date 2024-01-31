انتهت كأس الرابطة - الاتحاد (2) (0) إنبي.. زعيم الثغر لنصف النهائي

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 19:29

كتب : FilGoal

محمد محمود - الاتحاد - إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري وإنبي، ضمن مباريات ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - إنبي يتمم اتفاقه مع محمد محسن ليلة التشكيل - كابو يقود هجوم إنبي.. وبواتنج أساسي مع الاتحاد في كأس الرابطة خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه مع إنبي على ضم زياد كمال خبر في الجول - الزمالك يحاول ضم زياد كمال لاعب إنبي

انتهت

ق 80: جوووول الثاااني.. عبد الغني محمد يسجل الهدف بطريقة رائعة في شباك إنبي

ق 72: جوووول من ركلة حرة مباشرة للاتحاد.. خالد الغندور يسجل من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة.

ق 70: تقنية الفيديو تتدخل وتحتسب خطأ من خارج منطقة الجزاء للاتحاد بدلا من ركلة جزاء

ق 67: ركلة جزاء للاتحاد السكندري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: عرضية وتسديدة على الطائر من عبد الغني محمد يتصدى لها الحارس ببراعة

ق 19: العارضة تمنع هدفا بتسديدة رفيق كابو

بداية المباراة

الاتحاد السكندري إنبي الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
حاتم سكر: رحيلي عن الزمالك بعد 14 عاما صعب.. وفي انتظار الإعلان الرسمي خبر في الجول - جاستس أرثر معارا من سيراميكا كليوباترا إلى سموحة وكيله: الأهلي لم يتواصل لضم أحمد حمدي.. وموعد انضمامه لتدريب الزمالك وكيله: عرض قطري لـ محمد عبد المنعم وفي انتظار رد الأهلي التعديل الثالث.. موعد جديد لغلق باب الانتقالات الشتوية خبر في الجول - الزمالك يعير كريم عبد الحق لـ الترسانة.. وبند للبيع النهائي الأهلي يقيد وسام أبو علي وسداسي الشباب في قائمة أبطال إفريقيا المقاولون العرب يتعاقد مع أسامة النجار
أخر الأخبار
حاتم سكر: رحيلي عن الزمالك بعد 14 عاما صعب.. وفي انتظار الإعلان الرسمي 8 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - جاستس أرثر معارا من سيراميكا كليوباترا إلى سموحة 8 ساعة | الكرة المصرية
وكيله: الأهلي لم يتواصل لضم أحمد حمدي.. وموعد انضمامه لتدريب الزمالك 8 ساعة | الدوري المصري
وكيله: عرض قطري لـ محمد عبد المنعم وفي انتظار رد الأهلي 9 ساعة | الدوري المصري
التعديل الثالث.. موعد جديد لغلق باب الانتقالات الشتوية 9 ساعة | الكرة المصرية
رغم رباعية نونيز في العارضة.. ليفربول يكتسح تشيلسي بالدوري الإنجليزي 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الزمالك يعير كريم عبد الحق لـ الترسانة.. وبند للبيع النهائي 9 ساعة | الدوري المصري
الأهلي يقيد وسام أبو علي وسداسي الشباب في قائمة أبطال إفريقيا 10 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 3 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 4 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي