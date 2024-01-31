انتهت كأس الرابطة - الاتحاد (2) (0) إنبي.. زعيم الثغر لنصف النهائي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري وإنبي، ضمن مباريات ربع نهائي كأس الرابطة المصرية.

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انتهت

ق 80: جوووول الثاااني.. عبد الغني محمد يسجل الهدف بطريقة رائعة في شباك إنبي

ق 72: جوووول من ركلة حرة مباشرة للاتحاد.. خالد الغندور يسجل من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة.

ق 70: تقنية الفيديو تتدخل وتحتسب خطأ من خارج منطقة الجزاء للاتحاد بدلا من ركلة جزاء

ق 67: ركلة جزاء للاتحاد السكندري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: عرضية وتسديدة على الطائر من عبد الغني محمد يتصدى لها الحارس ببراعة

ق 19: العارضة تمنع هدفا بتسديدة رفيق كابو

بداية المباراة