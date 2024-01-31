كأس الرابطة - ركلات الترجيح تنصر طلائع الجيش على الجونة وتقوده لنصف النهائي

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 19:12

كتب : FilGoal

إنبي ضد طلائع الجيش

تأهل طلائع الجيش لنصف نهائي كأس الرابطة المصرية بالفوز على الجونة بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق بنتيجة 1-1.

ولأول مرة يصل طلائع الجيش لنصف نهائي كأس الرابطة، حيث توقف مشواره من قبل في دور المجموعات بالنسخة الأولى وثمن النهائي بالثانية.

وتقدم طلائع الجيش عن طريق أحمد عبد الرحمن في الدقيقة 37 بعدما حوّل عرضية أحمد متعب في الشباك.

أخبار متعلقة:
التشكيل - كابو يقود هجوم إنبي.. وبواتنج أساسي مع الاتحاد في كأس الرابطة مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول طرفي مباراتي نصف نهائي كأس الرابطة الكشف عن مواعيد وملاعب مباريات ربع نهائي كأس الرابطة المصرية عامر حسين يكشف عبر في الجول مواعيد ربع ونصف نهائي كأس الرابطة المصرية

وأدرك أشرف مجدي التعادل في الدقيقة 70 بعدما حوّل عرضية أيمن موكا في الشباك.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح لحسم هوية أول متأهل لنصف النهائي.

وفي ركلات الترجيح سجل لطلائع الجيش كل من أحمد متعب ويسري وحيد وأحمد عبد الرحمن وموسى دياوارا ومحمد هاني، فيما أهدر محمد سمير.

في الجهة الأخرى سجل أحمد حامد شوشة وأرنو وأحمد محمود وأحمد عبد الرسول وفرانك إيتوجا للجونة وأهدر كل من محمد عبد القادر ومحمد الدغيمي.

وبذلك سيلتقي طلائع الجيش مع الفائز من مباراة المصري وبيراميدز في نصف النهائي.

وستقام مباراتي نصف النهائي يوم 6 فبراير المقبل.

طلائع الجيش الجونة كأس الرابطة رابطة الأندية
نرشح لكم
حاتم سكر: رحيلي عن الزمالك بعد 14 عاما صعب.. وفي انتظار الإعلان الرسمي خبر في الجول - جاستس أرثر معارا من سيراميكا كليوباترا إلى سموحة وكيله: الأهلي لم يتواصل لضم أحمد حمدي.. وموعد انضمامه لتدريب الزمالك وكيله: عرض قطري لـ محمد عبد المنعم وفي انتظار رد الأهلي التعديل الثالث.. موعد جديد لغلق باب الانتقالات الشتوية خبر في الجول - الزمالك يعير كريم عبد الحق لـ الترسانة.. وبند للبيع النهائي الأهلي يقيد وسام أبو علي وسداسي الشباب في قائمة أبطال إفريقيا المقاولون العرب يتعاقد مع أسامة النجار
أخر الأخبار
حاتم سكر: رحيلي عن الزمالك بعد 14 عاما صعب.. وفي انتظار الإعلان الرسمي 8 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - جاستس أرثر معارا من سيراميكا كليوباترا إلى سموحة 8 ساعة | الكرة المصرية
وكيله: الأهلي لم يتواصل لضم أحمد حمدي.. وموعد انضمامه لتدريب الزمالك 8 ساعة | الدوري المصري
وكيله: عرض قطري لـ محمد عبد المنعم وفي انتظار رد الأهلي 9 ساعة | الدوري المصري
التعديل الثالث.. موعد جديد لغلق باب الانتقالات الشتوية 9 ساعة | الكرة المصرية
رغم رباعية نونيز في العارضة.. ليفربول يكتسح تشيلسي بالدوري الإنجليزي 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الزمالك يعير كريم عبد الحق لـ الترسانة.. وبند للبيع النهائي 9 ساعة | الدوري المصري
الأهلي يقيد وسام أبو علي وسداسي الشباب في قائمة أبطال إفريقيا 10 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 3 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 4 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي