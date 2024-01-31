كأس الرابطة - ركلات الترجيح تنصر طلائع الجيش على الجونة وتقوده لنصف النهائي

تأهل طلائع الجيش لنصف نهائي كأس الرابطة المصرية بالفوز على الجونة بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق بنتيجة 1-1.

ولأول مرة يصل طلائع الجيش لنصف نهائي كأس الرابطة، حيث توقف مشواره من قبل في دور المجموعات بالنسخة الأولى وثمن النهائي بالثانية.

وتقدم طلائع الجيش عن طريق أحمد عبد الرحمن في الدقيقة 37 بعدما حوّل عرضية أحمد متعب في الشباك.

وأدرك أشرف مجدي التعادل في الدقيقة 70 بعدما حوّل عرضية أيمن موكا في الشباك.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح لحسم هوية أول متأهل لنصف النهائي.

وفي ركلات الترجيح سجل لطلائع الجيش كل من أحمد متعب ويسري وحيد وأحمد عبد الرحمن وموسى دياوارا ومحمد هاني، فيما أهدر محمد سمير.

في الجهة الأخرى سجل أحمد حامد شوشة وأرنو وأحمد محمود وأحمد عبد الرسول وفرانك إيتوجا للجونة وأهدر كل من محمد عبد القادر ومحمد الدغيمي.

وبذلك سيلتقي طلائع الجيش مع الفائز من مباراة المصري وبيراميدز في نصف النهائي.

وستقام مباراتي نصف النهائي يوم 6 فبراير المقبل.