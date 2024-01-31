خبر في الجول - زياد طارق وثنائي بيراميدز إلى الداخلية على سبيل الإعارة

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 19:03

كتب : حامد وجدي

زياد طارق يسجل ويحتفل بهدف الأهلي في المقاولون العرب

أتم نادي الداخلية اتفاقه بشأن الحصول على خدمات ثنائي بيراميدز وزياد طارق لاعب إنبي على سبيل الإعارة.

ويُغلق في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء باب الانتقالات الشتوية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الداخلية أتم اتفاقه مع بيراميدز بشان استعارة الثنائي، عبد الرحمن صميدة ومحمود أوكا.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - إنبي يتمم اتفاقه مع محمد محسن ليلة خبر في الجول - مصطفى أشرف على أعتاب الزمالك.. والتفاصيل المالية خبر في الجول - بيسو ينتقل من الزمالك إلى السكة الحديد كما انفرد في الجول.. الزمالك يضم ناصر ماهر مقابل انتقال ثلاثي لـ فيوتشر

كما أتم الداخلية اتفاقه بشأن استعارة زياد طارق لاعب الأهلي السابق من صفوف إنبي حتى نهاية الموسم الجاري.

زياد طارق جناح الأهلي السابق لم يسارك خلال المسوم الحالي مع إنبي في أي مباراة.

وكان صاحب الـ23 عاما قد انضم لنادي إنبي بداة الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

ويحتل نادي الداخلية المركز 17 (قبل الأخير) في ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

إنبي زياد طارق نادي الداخلية
نرشح لكم
حاتم سكر: رحيلي عن الزمالك بعد 14 عاما صعب.. وفي انتظار الإعلان الرسمي خبر في الجول - جاستس أرثر معارا من سيراميكا كليوباترا إلى سموحة وكيله: الأهلي لم يتواصل لضم أحمد حمدي.. وموعد انضمامه لتدريب الزمالك وكيله: عرض قطري لـ محمد عبد المنعم وفي انتظار رد الأهلي التعديل الثالث.. موعد جديد لغلق باب الانتقالات الشتوية خبر في الجول - الزمالك يعير كريم عبد الحق لـ الترسانة.. وبند للبيع النهائي الأهلي يقيد وسام أبو علي وسداسي الشباب في قائمة أبطال إفريقيا المقاولون العرب يتعاقد مع أسامة النجار
أخر الأخبار
حاتم سكر: رحيلي عن الزمالك بعد 14 عاما صعب.. وفي انتظار الإعلان الرسمي 8 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - جاستس أرثر معارا من سيراميكا كليوباترا إلى سموحة 8 ساعة | الكرة المصرية
وكيله: الأهلي لم يتواصل لضم أحمد حمدي.. وموعد انضمامه لتدريب الزمالك 8 ساعة | الدوري المصري
وكيله: عرض قطري لـ محمد عبد المنعم وفي انتظار رد الأهلي 9 ساعة | الدوري المصري
التعديل الثالث.. موعد جديد لغلق باب الانتقالات الشتوية 9 ساعة | الكرة المصرية
رغم رباعية نونيز في العارضة.. ليفربول يكتسح تشيلسي بالدوري الإنجليزي 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الزمالك يعير كريم عبد الحق لـ الترسانة.. وبند للبيع النهائي 9 ساعة | الدوري المصري
الأهلي يقيد وسام أبو علي وسداسي الشباب في قائمة أبطال إفريقيا 10 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 3 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 4 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي