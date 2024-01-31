خبر في الجول - زياد طارق وثنائي بيراميدز إلى الداخلية على سبيل الإعارة
الأربعاء، 31 يناير 2024 - 19:03
كتب : حامد وجدي
أتم نادي الداخلية اتفاقه بشأن الحصول على خدمات ثنائي بيراميدز وزياد طارق لاعب إنبي على سبيل الإعارة.
ويُغلق في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء باب الانتقالات الشتوية.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الداخلية أتم اتفاقه مع بيراميدز بشان استعارة الثنائي، عبد الرحمن صميدة ومحمود أوكا.
كما أتم الداخلية اتفاقه بشأن استعارة زياد طارق لاعب الأهلي السابق من صفوف إنبي حتى نهاية الموسم الجاري.
زياد طارق جناح الأهلي السابق لم يسارك خلال المسوم الحالي مع إنبي في أي مباراة.
وكان صاحب الـ23 عاما قد انضم لنادي إنبي بداة الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.
ويحتل نادي الداخلية المركز 17 (قبل الأخير) في ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.
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